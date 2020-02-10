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Военное обозрение

В Sohu «Посейдон» назвали оружием, которое завершит третью мировую войну

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских СМИ решили дать оценку российскому беспилотному стратегическому подводному аппарату «Посейдон» с ядерной энергоустановкой.

Основной упор в издании Sohu делается на то, что российские «Посейдоны» превращаются в оружие возмездия, которого на данный момент нет ни у одной страны мира.

Из материала:

Такого рода стратегические беспилотные аппараты могут находиться в важнейших точках океана в любой момент, когда жизни людей на поверхности угрожает опасность. Даже если всё вооружение страны, включая ядерное, будет уничтожено ядерным ударом или останется неуправляемым из-за уничтожения боевых расчётов, то глубоководный призрак «Посейдон» в конечном итоге всё равно сможет нанести ответный удар.

В статье военно-тематического раздела китайского ресурса российские «Посейдоны» названы оружием, которое «завершит третью мировую войну».

Отмечается, что изначально стратегические подводные беспилотники «Посейдон» не планировались для нанесения ударов по наземным объектам. И в то же время, если ядерная торпеда «Посейдон» нанесёт удар по инфраструктуре побережья, это может привести к невероятному урону любому противнику.

Из статьи в Sohu:

Его незаметность, внезапность и разрушающая сила просто не дадут людям убежать в защищённое место. Как только будет получен сигнал, он может спокойно и беспрепятственно атаковать любой объект на побережье Северной Америки, как в водах Атлантического, так и в водах Тихого океанов.

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