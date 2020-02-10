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Российская газета

"Экстремальная угроза": в США оценили новое вооружение МиГ-31

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Источник изображения: rg.ru

Модернизация и оснащение новыми ракетами с дальним радиусом действия позволяет истребителям-перехватчикам МиГ-31 создавать "экстремальную угрозу" для самолетов противника.


Такое мнение высказывается в материале журнала MilitaryWatch.

На данный момент наиболее усовершенствованным вариантом является МиГ-31БСМ. Он обладает одной из самых мощных радарных систем. Пока Су-57 не введен в эксплуатацию в полной мере, МиГ-31 остается самым эффективным российским самолетом в категории "воздух-воздух".

МиГ-31 изначально получали уникальное вооружение, которое не могло применяться на более легких и маневренных самолетах, как, например, МиГ-23 и Су-27. Уже в первом варианте перехватчик оснащался ракетами Р-40 и Р-33. Первая превосходила AIM-7, которыми вооружались западные истребители в годы холодной войны и по радиусу применения, и по массе боеголовки - она составляла 100 килограммов, что в четыре раза превышала норму для ракет класса "воздух-воздух". Р-33 имела меньшую массу боевой части, но обладала дальностью действия в 120 километров. Кроме того, этот боезаряд имел точность, необходимую для перехвата крылатых ракет.

Установка модернизированных ракет Р-33С дала возможность МиГ-31 применять вооружение на дальности 300 километров, что в три раза больше, чем у AIM-120C, используемую большинством современных западных истребителей.

- Следующим шагом стала интеграция в российский перехватчик ракет Р-37 с системами активного радиолокационного наведения и скоростью, превышающую 6 Махов. Радиус действия ракеты в 400 километров позволяет МиГ-31 угрожать самолетам противника на более дальних дистанциях, - говорится в публикации.

В обновленном варианте - Р-37М - ракета получила улучшенные системы радиоэлектронной борьбы, наведения, более эффективный двигатель, при этом стала существенно легче. Это не только снизило боевую нагрузку МиГ-31, но и дало возможность применять их на самолетах с внутренней загрузкой вооружения. В первую очередь, на Су-57, МиГ-35 и Су-35.

Дальность обнаружения целей у МиГ-31 непревзойденная. По этому показателю он превосходит любой самолет в мире, предназначенный для ведения воздушного боя. Разработка новых ракет намного повысит боевую эффективность этой машины, отмечает издание.


Тимур Алимов

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