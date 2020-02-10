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Военные топографы отмечают свой профессиональный праздник

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Источник изображения: vpk-news.ru

8 февраля отмечается День военного топографа. Официально этот профессиональный праздник установлен в 2003 году приказом министра обороны.

(27 января) 8 февраля 1812 года было утверждено Положение для военного топографического дела. Структура, созданная царским указом, несколько раз меняла статус. В наши дни это Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Сама же история топографических изысканий имеет еще более давнюю историю. Путешествия землепроходцев и мореплавателей были бы бессмысленны без создания картографических материалов. Первый русский атлас «Чертежная карта Сибири» составил географ Ремезов в 1701 году и преподнес его императору Петру I. 

Спустя десять лет, в 1711 году, в русской армии была образована квартирмейстерская часть, в обязанности которой входило в том числе снабжение войск картами. Также при Петре I в Москве была организована Школа математических и навигационных наук, где готовили астрономов, геодезистов и топографов.

Перед военнослужащими Топографической службы ВС РФ сегодня ставится задача топогеодезического обеспечения современных военных действий.

Российские военные топографы сегодня занимаются активной работой по созданию геопространственных материалов, в том числе и с использованием подразделений космической геодезии (такая работа проводится с применением данных, поступающих от российской спутниковой группировки).

Для своей работы военные топографы применяют целый спектр технических средств, благодаря которым повышается точность определения координат на местности, повышается скорость и общая эффективность такого рода деятельности. Среди средств технического обеспечения – комплекс автоматизированных рабочих мест АРМ-ЭК, позволяющий создавать электронные карты и планы населённых пунктов. Кроме того, военнослужащим Топографической службы ВС РФ помогают решать задачи навигационного и топогеодезического характера подвижная цифровая топографическая система «Волынец», программно-аппаратный комплекс «Виолит».

Гравиметрические и астрономо-геодезические данные позволяет получить комплекс ПНГК-1 (на базе КамАЗа), а также система навигационно-геодезического обеспечения «Геоника-Т». 

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Страны
Россия
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Волынец
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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