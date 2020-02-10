Бунт нахлебников: Европа ставит под сомнение авторитет «Дяди Сэма» (Baltnews, Эстония)

В то время, когда США ведут «торговые войны» с Китаем, в европейской прессе растет недовольство внешней политикой «Вашингтонского обкома». В частности, это касается того, что США все больше отправляют в Европу своих солдат и военную технику. А прибалтийские республики даже и не пытаются по-настоящему помочь НАТО.

США - не лидер

В европейской прессе все чаще выходят статьи с критикой политики Соединенных Штатов, которые отправляют в ЕС все больше солдат и военной техники. Учитывая, что вскоре НАТО будет проводить крупнейшие за последние 25 лет учения Defender Europe-2020, это выглядит несколько нелогично.

Однако обратимся непосредственно к самим отзывам. Например, в европейском издании Modern Diplomacy сильно недовольны тем, что на предстоящих учениях командовать маневрами будут американские офицеры, а европейским войскам отводится вспомогательная роль логистического характера. При этом упомянутое выше масс-медиа позволяет себе даже открыто сомневаться в авторитете Вашингтона на международной арене.

"ЕС пора заняться своими проблемами самостоятельно, привыкая к уходу США с места мирового лидера", - пишет Modern Diplomacy. А ведь критика милитаризации Евросоюза - это еще не все. Так, например, от некоторых политиков Европы и вовсе звучат мнения о "смерти мозга НАТО".

Как на все это реагируют США? Практически никак. Вашингтон сегодня поглощен "торговыми войнами" с Китаем. Нужно признать, что в этом направлении активные действия Белого дома уже сегодня приносят свои плоды. Например, он убедил Пекин в необходимости покупок гораздо большего сырья в США при условии того, что сам Вашингтон свои пошлины на китайские товары снимать не будет.

При этом такого же рвения и внимания к деталям в политике США по отношению к Европе мы не видим. Если сильно упростить ситуацию, то все сводится к банальному самопиару и традиционной порции русофобии от самых лояльных к Вашингтону восточноевропейских стран.

Прибалтийские республики сегодня даже и не пытаются по-настоящему помочь НАТО укрепить свой авторитет в Евросоюзе. В данный момент они лишь устраивают "шоу" с Тартуским мирным договором, из-за которого Эстония называет присоединение к СССР оккупацией.

Вашингтон слишком расслабился

Выходит, США тратят силы на Китай. В Евросоюзе они занимаются всего лишь банальным пиаром. Трудно поверить в то, что учения Defender Europe-2020 - это то, чего так жаждут Франция или Германия.

Банальная милитаризация Евросоюза - это как-то даже оскорбительно для "Старого света". Никаких новых сделок после Брексита, потрясшего ЕС, тем более - компромиссов по пошлинам, введенных Трампом против своих союзников. Зато есть огромное количество бронетехники и тысячи солдат, которые будут красиво выглядеть в объективах видеокамер во время постановочных боев и маневров.

Заметьте, что даже в прибалтийских республиках не пытаются приумножить значимость НАТО в преддверии крупномасштабных учений. Страны Балтии занимаются очередным русофобским "шоу" с переписыванием истории. Главы МИД Латвии, Финляндии и Польши принимают участие в празднествах в Тарту, а президент Эстонии говорит о якобы имевшей место быть советской оккупации, от которой республика, наконец, освободилась.

Напомним, Тартуский мирный договор был заключен в 1920 году после боестолкновений ослабленного Гражданской войной РСФСР с только что образованной Эстонской Республикой. Все последующие договоры с Москвой в Таллине признавать не хотят, следовательно, отказываются закреплять разграничение морского пространства в Нарвском и Финском заливе. Но всем понятно, что это политическое "шоу", у которого вообще нет никакого практического применения.

Так почему же прибалтийские республики, как и сами США, не заняты более серьезными делами в Европе? Почему Дональд Трамп постоянно говорит о сделке с КНР, но не беспокоится о том, что "Старая Европа" раздражена бесполезной, с точки зрения ее политиков, милитаризацией?

Как сказал в беседе с Baltnews политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, мы видим, что Соединенные Штаты активно налаживают отношения с Китаем отнюдь не потому, что ЕС для Белого дома менее важен.

"Просто США де-факто оккупировали большую часть Европы. Наличие американских военных баз и солдат - это в какой-то мере гарантия того, что главы стран ЕС обязаны быть лояльными Белому дому, нравится им это или нет", - заявил эксперт.Политолог также отметил, что в ЕС, безусловно, есть недовольные политикой США. Именно поэтому слышны периодически фразы о "смерти мозга НАТО" или критика во французских и немецких СМИ. Слышно недовольство даже из Восточной Европы, к примеру, из Чехии. Но, увы, реального эффекта это не дает.

"Подобные выпады в адрес НАТО - это работа на "внутреннюю аудиторию". Макрон, как и некоторые другие фигуры, понимают, что в обществе на такую повестку есть спрос. Вот он и критикует НАТО. Но все это не носит практической пользы. Это просто пиар.

Именно поэтому даже после Брексита США вряд ли активизируются в Европе или начнут предлагать Брюсселю какие-нибудь новые торговые сделки. Великобритания все равно останется главным партнером Вашингтона, а члены ЕС займутся выяснением отношений и тем, кто будет "залатывать дыры" в бюджете. В таких условиях у Вашингтона остается еще достаточно много рычагов влияния на Евросоюз", - отметил Олег Иванов.

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов добавил, что даже масштабные учения НАТО в 2020 году - это скорее политическое событие, а не военное. США решили использовать яркий, но весьма простой способ для саморекламы.

Что дают Европе учения?

Что ж, во всем этом есть логика. Многополярность - это суровая реальность нынешней мировой политики. Крупным игрокам нужно договариваться, распределять зоны влияния, "выбивать" из геополитического соперника наилучшие условия для торговли. А в регионе, где лояльность стран подкреплена наличием собственных военных баз, беспокоиться не о чем.

Впрочем, кое-какую ошибку США все же допустить могут. Более подробно об этом рассказал для Baltnews военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его мнению, у учений Defender Europe-2020, конечно, есть практическая польза. Первое - это отработка взаимодействия смешанных бригад, как это происходило в ходе учений НАТО "Единый Трезубец". На этих прошлых маневрах создавались соединения из польских и прибалтийских военных. Второе - это проверка логистики, когда американская техника и солдаты будут перебрасываться через Атлантику.

"Все это вроде как должно показать единство. Вот только сами европейцы все лучше понимают, что когда во время "Холодной войны" они вернулись домой и в их странах стояли ракеты "Першинг", а по другую сторону на них нацелены советские "Пионеры". Сейчас ситуация очень похожая. Американским ракетам "Томагавк" пророчат модернизацию, после которой они получат ядерную "начинку". Очевидно, что Россия будет на это реагировать и может усилить границы своими ракетами.

А ведь никто не спрашивает Брюссель, нравится ему это или нет. Напомню, на прошлом саммите НАТО в Лондоне никто не обсуждал целесообразность нахождения войск альянса в ЕС. Европу просто ставят перед фактом", - рассказал военный эксперт.

По мнению Алексея Леонкова, учения Defender Europe-2020 - это попытка США убедить Европу в том, что без Вашингтона ей вообще нет смысла думать о защите. Правда, как считает эксперт, в этом есть серьезная опасность."Даже в американской корпорации Rand (выполняет контракты не только для Белого дома, но и для Пентагона) советуют "не перебарщивать". Политика США в Европе может привести Брюссель к полной покорности. А может, и наоборот. Как только ЕС полностью выстроит удобную для себя энергетическую политику, он начнет дистанцироваться от НАТО, особенно в случае накала градуса антироссийской повестки".

"В последние десятилетия важнейший принцип политики США - это использование союзников в военных целях по максимуму. Но в условиях многополярного мира такой подход может оказаться рискованным - либо союзники подведут, либо конфликт из несерьезного может перерасти в глобальный", - поделился своим мнением военный эксперт.

Имитация продуманной политики

Мы видим, как "Старая Европа" все чаще открыто критикует НАТО, а США в ответ на это "тушит пожар огнем" - готовит крупнейшие учения Североатлантического альянса. А ведь если снова поднимется градус русофобии, такой "топорный метод" может привести к новой, еще более опасной "Холодной войне" с размещением сотен ракет по "обе стороны фронта".

Тем временем политики США и СМИ в Европе все больше подвергают сомнению действия Дональда Трампа. Как на это реагирует Вашингтон? Как ни странно, он занят тем же самым. Радует хотя бы то, что близится к завершению история с импичментом.

"Фарс, наконец, практически подошел к концу. Дональда Трампа оправдают… Но, несмотря на очевидную бессмысленность этого процесса, его главные участники стремятся как можно больше "засветиться" на телевидении", - делает печальный вывод ведущий американского издания Fox News Такер Карлсон.

Даже Прибалтика, которая считает НАТО и США единственными гарантами безопасности, занимается шоу, выдвигая бессмысленные претензии в исторической ретроспективе. Проблем в Европе, видимо, больше нет. Появятся ли они, когда Вашингтон вдруг обнаружит, что его политика ненавистна "Старой Европе" даже больше, чем Китаю? Очевидно, это покажет время.

Илья Круглей