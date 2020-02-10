В Госдуме назвали НАТО «волком в овечьей шкуре»

НАТО пытается представить себя в мирном образе и при этом ведет агрессивную политику, от которой России приходится защищаться. Об этом 8 февраля заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Как послушать натовских начальников, так весь Североатлантический альянс — это стадо беззащитных овечек, которые мирно пасутся на своей территории, а на них, словно волки, набрасываются Россия и Китай», — приводит его слова «РИА Новости».

Бальбек подчеркнул, что это не Россия угрожает миру базами, на которых развернуто наступательное ракетное вооружение. И именно США «кричали на весь мир» о необходимости развертывания в космосе исключительно в своих целях. Он добавил, что Россия лишь защищается от «агрессивной политики», и подчеркнул, что альянс, «по сути своей, — волк в овечьей шкуре».

Ранее 7 февраля командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты.