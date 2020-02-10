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WarSpot

«Армата» забуксовала?

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Новые российские боевые машины остались без нового двигателя. По данным информационного агентства «Военное.рф», перспективный дизельный двигатель «Чайка» не пойдёт в серию, а опытно-конструкторские работы по нему закроют в первом квартале 2020 года.

«Объём госконтракта по изготовлению и испытаниям двигателя «Чайка» выполнен к 2019 году. В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна», – сообщили в пресс-службе Челябинского тракторного завода «УРАЛТРАК».

БМП Т-15 на базе платформы «Армата»

Источник изображения: военное.рф

В июне 2014 года Министерство промышленности и торговли РФ разместило лот на «Разработку базовых образцов модельного ряда высокооборотных V-образных дизельных двигателей специального назначения в мощностном диапазоне от 750 до 1500 кВт перспективных образцов автомобильной техники и гусеничных машин средней и тяжёлой категорий по массе, специальных колёсных машин и транспортно-технологических средств» (шифр «Чайка»).

НИОКР выполнялись в рамках Федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы и подпрограммы «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения». Нормативная стоимость контракта составляла 467 113 000 рублей.

Двигатель «Чайка» должен был стать базовым для перспективных образцов бронетанкового вооружения и техники — в частности, для унифицированной платформы «Армата» (танк Т-14, БМП Т-15 и ремонтно-эвакуационная машина Т-16) и платформы «Курганец-25» (БМП Б-11 и БТР Б-10).

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Курганец-25
Т-15
Компании
Минпромторг РФ
ЧТЗ-УРАЛТРАК
Проекты
2020-й год
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4 комментария
№1
10.02.2020 15:18
"Нормативная стоимость контракта составляла 467 113 000 рублей." Ну и куда были израсходованы народные деньги налогоплательщиков. За отсутствие результатов у нас "эффективные менеджеры" ещё не разу не ответили так как надо.
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№2
10.02.2020 15:32
Цитата, aleks55 сообщ. №1

Израсходованы на НИОКР, написано же.  Тут нет гарантии результата, это не компьютерная игрушка, где задача заведомо выполнима, нужно лишь найти решение.
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№3
10.02.2020 15:42
aleks55
Цитата, aleks55 сообщ. №1
За отсутствие результатов у нас "эффективные менеджеры" ещё не разу не ответили так как надо.
Предлагаете расстреливать или ссылать на Колыму лет на 25? )
И вас не смущает, что там были невыполнимые требования на сегодняшнем техническом уровне - потому и закрыли проект? Да нигде в мире нет такого, чтобы все 100% подобного рода работ увенчивались успехом. Если хотя бы 10% "выстрелит" - уже хорошо и даже очень.
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№4
10.02.2020 17:15
наконецто придумали НОВУЮ перемогу! мотор не тот !! слава тролоботам)  был дизель хрюкли бы про Хобразный
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