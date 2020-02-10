«Армата» забуксовала?

Новые российские боевые машины остались без нового двигателя. По данным информационного агентства «Военное.рф», перспективный дизельный двигатель «Чайка» не пойдёт в серию, а опытно-конструкторские работы по нему закроют в первом квартале 2020 года.

«Объём госконтракта по изготовлению и испытаниям двигателя «Чайка» выполнен к 2019 году. В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна», – сообщили в пресс-службе Челябинского тракторного завода «УРАЛТРАК».

БМП Т-15 на базе платформы «Армата» Источник изображения: военное.рф

В июне 2014 года Министерство промышленности и торговли РФ разместило лот на «Разработку базовых образцов модельного ряда высокооборотных V-образных дизельных двигателей специального назначения в мощностном диапазоне от 750 до 1500 кВт перспективных образцов автомобильной техники и гусеничных машин средней и тяжёлой категорий по массе, специальных колёсных машин и транспортно-технологических средств» (шифр «Чайка»).

НИОКР выполнялись в рамках Федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы и подпрограммы «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения». Нормативная стоимость контракта составляла 467 113 000 рублей.

Двигатель «Чайка» должен был стать базовым для перспективных образцов бронетанкового вооружения и техники — в частности, для унифицированной платформы «Армата» (танк Т-14, БМП Т-15 и ремонтно-эвакуационная машина Т-16) и платформы «Курганец-25» (БМП Б-11 и БТР Б-10).