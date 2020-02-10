Корабли Северного флота вернулись из дальнего атлантического похода

Группа кораблей Северного флота в субботу завершила дальний поход. На базу в Североморск прибыли ракетный крейсер "Маршал Устинов", средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406. Крейсер пришвартовался к своему причалу, по другую сторону которого стоит тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга добавил, что военных моряков из дальнего похода встречал командующий Северным флотом вице-адмирал Алекандр Моисеев. Он отметил важность выполненных задач боевой и оперативной подготовки, а также миссию по демонстрации Андреевского флага в иностранных портах и в Мировом океане.

Дальний поход отряда кораблей продолжался более семи месяцев - 220 дней. Североморцы сначала участвовали в Главном военно-морском параде в Кронштадте, потом - в учениях "Океанский щит-2019". Затем несли службу в Средиземном море, в Атлантическом океане совершили деловые заходы в порты некоторых африканских государств. В конце ноября прошлого года участвовали в первом совместном российско-китайско-южноафриканском учении по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности.

Уже в первом месяце нынешнего года "Маршал Устинов" был на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море. Именно с борта крейсера за действиями кораблей наблюдал президент РФ.

Во время дальнего похода крейсер "Маршал Устинов" преодолел 42 тысячи миль, это более 77 тысяч километров. Для сравнения, длина окружности Земли по экватору - 40 тысяч километров. Военные моряки пересекли экватор в золотой точке с нулевыми координатами.

Светлана Цыганкова (Мурманская область)