В связи с перевооружением РВСН в Военной академии РВСН открыты две новые специальности

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В Балашихе академии выделили 120 га и готовы предоставить еще, если понадобится. Фото автора.

В связи с перевооружением РВСН в Военной академии имени Петра Великого открыты две новые специальности подготовки – «Эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов».

Кроме того, в академии в этом учебном году открыта подготовка слушателей по специальности «Управление испытаниями вооружения, военной техники на полигонах комплексов». В настоящее время в академии и ее филиале осуществляется подготовка по 36 специальностям высшего и среднего профессионального образования.

В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на современные ракетные комплексы. Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами.

В 2020 году в Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал наберут около 1000 курсантов.

В рамках Дня открытых дверей в филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (г. Серпухов, Московская обл.) будущие абитуриенты смогут увидеть стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь».

Посетители смогут познакомиться с преподавателями, курсантами, задать вопросы о специальностях подготовки, получить консультации по вопросам поступления и особенностям набора в 2020 г, осмотреть аудитории, оценить социально-бытовые условия, а также условия обучения и проживания будущих офицеров.

День открытых дверей пройдет, как в самой Военной академии РВСН имени Петра Великого, так и в ее филиале. Один из старейших военных вузов России — Военная академия РВСН имени Петра Великого готовит высококвалифицированные кадры командного и инженерного состава в широком спектре наукоемких военно-технических специальностей. Здесь обучаются представители и других силовых министерств

и ведомств Российской Федерации в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

При подготовке офицеров академия активно взаимодействует с руководством и специалистами ведущих научно-исследовательских учреждений Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и вузов.

Академия продолжает активную работу по реализации концепции развития своей инфраструктуры с созданием единого самодостаточного научно-образовательного контура.

Темпы поставок современных учебно-тренировочных средств (УТС) в РВСН будут возрастать и в дальнейшем.

Продолжается наращивание учебно-материальной базы из современных учебно-тренировочных средств. В этом году в академию поступило около 20 современных УТС для обучения курсантов и слушателей навыкам профессиональной работы на новейших образцах вооружения, с которыми им придётся иметь дело в войсках.

Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты РК «Тополь-М» и «Ярс». Причём, для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть.

В Пермском суворовском военном училище пройдет День открытых дверей для учащихся общеобразовательных учреждений. Представители командования училища расскажут школьникам об истории учебного заведения и Ракетных войсках стратегического назначения, правилах приема и учебно-воспитательном процессе. Кроме того, представители СВУ также проведут консультации по вопросам поступления в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Суворовцы покажут гостям классы, где они обучаются, занимаются спортом и отдыхают. В училище созданы все условия для обучения, получения глубоких и разносторонних знаний современные учебные корпуса и лаборатории физики, химии и биологии, робототехники, авиа- и ракетомоделирования, классы военной и автомобильной подготовки, которые оснащены новейшими тренажерами и оборудованием.

Особое внимание учащихся будет обращено на работу выездной приемной комиссии в 2020 году для проведения профессионального отбора кандидатов на обучение в вузы РВСН из числа граждан, проживающих на территории Пермского края и близлежащих регионов.

По информации ДИМК МО РФ