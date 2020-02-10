Кризисные ситуации обсудили военачальники России и НАТО

Глава Генштаба РФ и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО встретились на нейтральной территории

Министерство обороны России сообщило о встрече начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО генералом Тодом Уолтерсом.

Переговоры проходили в Баку, сообщает военное ведомство. Азербайджан, как внеблоковое государство, не состоящее в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и не являющееся членом международной организации по укреплению сотрудничества стран Евроатлантического пространства, не в первый раз становится площадкой для международных контактов военачальников.

Президент страны Ильхам Алиев подчеркнул, что столица Азербайджана уже три года становится местом встреч России и НАТО. «Выбор Баку для нас очень важен, ценен. Мы рассматриваем это как знак доверия и уважения. Мы также считаем, что эти встречи очень серьезно помогают снижать риски как в нашем регионе, так и в мире», - считает Алиев.

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Глава российского Генштаба со своей стороны отметил необходимость встреч военного руководства. «В условиях создавшейся международной обстановки и всех ее сложностей, стабильности нет и не предвидится, в частности, и у границ России, и на Ближнем Востоке обостряющаяся борьба с международным терроризмом – все это обуславливает необходимость встреч военного руководства и обсуждения ряда вопросов», - сказал Герасимов на встрече с президентом Азербайджана.

Начальник Генштаба Азербайджанской республики генерал-полковник Наджмеддин Садыков заявил, что сотрудничество с Россией, построенное на основе дружеских отношений и взаимного доверия, достигло уровня стратегического партнерства. Государством принято решение об участии военнослужащих азербайджанской армии в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая 2020 года в Москве.

Сотрудничество Азербайджана и НАТО способствует общению России и альянса, которое прекратилось в 2014 году, сохранив только политическое взаимодействие на уровне послов и выше. Содействие в проведении очередной встречи военных представителей направлено на устранение нестабильности, конфликтов и угроз на евро-атлантическом пространстве, а также укреплению безопасности в общемировом масштабе.

Переговоры России и НАТО проходили в два раунда 6 и 7 февраля. Минобороны РФ информировало, что «военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях предотвращения инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон».

Эксперты считают, что сам факт поддержания российского-натовского общения свидетельствует о том, что стороны готовы к диалогу.

Кроме того, растущие риски в Европе, связанные с переброской военной техники и около 40 тысяч личного состава НАТО и США к границам России, возможность возникновения на этом фоне непреднамеренных инцидентов, обусловили необходимость проведения переговоров главы Генштаба ВС России и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО. Масштабные военные учения предполагают взаимное информирование и брифинги, способствующие снятию озабоченности сторон.

Кроме того, по мнению экспертов, российская сторона могла выяснить, намерены ли в НАТО продвигаться по пути восстановления отношений и получении более ощутимых результатов.

Ирина Дронина