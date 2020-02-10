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Интерфакс-АВН

В украинско-американских учениях "Си Бриз-2020" примут участие 20 стран, в том числе Южная Корея и Япония

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Морские учения Sea Breeze
Морские учения Sea Breeze.
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

В сухопутном компоненте впервые ожидаются военные Норвегии

Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В 2020 году к участию в украинско-американских командно-штабных учениях "Си Бриз" присоединились два десятка стран, сообщает в субботу Государственная пограничная служба Украины.

"Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Как отметил руководитель учений от Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато, важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории "Си Бриз" в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных сил Норвегии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели в Одессе многонациональный штаб согласовывал концепцию будущих маневров. Так, в штабе работали специалисты Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции.

От Госпогранслужбы Украины в "Си Бриз - 2020" запланировано участие 7 единиц корабельно-катерного состава и 3 отделов специальных действий Морской охраны, пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда и специального отряда "Дозор", самолета и вертолета пограничной авиации. В общей сложности более 200 пограничников будут задействованы в морском, сухопутном, противодиверсионном водолазном и воздушном компонентах учений.

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