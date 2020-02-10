«Метис» подбил T-72

В ходе боев в западном Алеппо сирийский танк Т-72 был подбит переносным противотанковым ракетным комплексом «Метис» (или, что более вероятно, «Метис-М»). Соответствующий ролик опубликовал в Twitter канал CalibreObscura.

В подписи к видео отмечается, что ракета поразила танк сбоку.

Ранее в феврале CalibreObscura опубликовал снимок танка Т-90 Сирийской арабской армии с поврежденным комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора-1».

В январе CalibreObscura выложил ролик, в котором в танк Т-72М1 Adra попала ракета, предположительно, «Конкурс».