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Военное обозрение

Армия США возобновила тендер на создание БМП на замену Bradley М2

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США возобновляет тендер на создание новой боевой бронированной машины, которая в дальнейшем должна прийти на замену стоящей на вооружении БМП Bradley М2. Об этом пишет Bloomberg.

Конкурс на создание новой БМП был свернут в январе этого года после того, как Пентагон признался в завышенных требованиях к новой боевой машине. К тендеру, ранее объявленному американской армией, был допущен всего один участник - корпорация General Dynamics, три другие компании, пытавшиеся выставить на конкурс свои машины - Raytheon, Rheinmetall AG и BAE Systems выбыли по разным причинам.

Недавно Минобороны объявило о перезапуске тендера, но не уточнило, когда начнет собирать заявки на участие в нем. Стоимость новой программы оценивается в 45 млрд. долларов, что в полтора раза больше, чем расходная часть военного бюджета России на 2020 год (29,66 млрд. долларов).

Боевая машина пехоты M2 Bradley была принята на вооружение американской армии ещё в 1981 году. По данным на 2016 год, выпущено порядка 10 000 БМП Bradley в различных модификациях, а также созданы специализированные машины на их базе.

В последнее время США осуществляют поставки боевых машин пехоты M2 Bradley вооруженным силам союзников в основном из наличия американской армии, проведя некоторую модернизацию. О необходимости замены БМП на более современную машину в Минобороны США заявляли уже не раз.

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Страны
Россия
США
Продукция
Bradley
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Raytheon
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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