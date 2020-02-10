Индия намерена испытать крылатую ракету Nirbhay с отечественным двигателем

Источник изображения: DRDO

Индия намерена провести очередные испытания крылатой ракеты собственной разработки Nirbhay, но уже с двигателем, разработанным в Индии. Об этом сообщает Jane’s.

О намерении провести испытания заявило Управление аэрокосмических разработок (ADE) Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии. Планируемы запуск с отечественным двигателем должен состояться в апреле 2020 года, затем будет проведен еще один запуск, но уже с установленной радиолокационной головкой самонаведения, также разработанной индийскими предприятиями.

Крылатая ракета имеет две ступени: первая — твердотопливная, вторая — оснащена компактным турбовентиляторным реактивным двигателем. Ракета укомплектована инерциальной, GPS и индийской системой навигации NAVIC, покрывающей территорию Индии и часть территории соседних стран на 1,5 тысячи километров от индийской границы.

Испытания ракеты отечественной разработки Nirbhay (Бесстрашный) Индия ведет с 2013 года, однако первый успешный запуск прошел только в начале ноября 2017 года, предыдущие три три закончились неудачей, после чего у ракеты сменили двигатель. Запущенная 7 ноября 2017 года ракета находилась в воздухе в общей сложности 50 минут, пролетев 647 километров. На сегодняшний день сообщается о шести совершенных испытаниях.

Дозвуковая крылатая ракета Nirbhay разрабатывается под боевые части различного типа, в том числе ядерные, и должна поражать цели на дистанции 1000 - 1500 км. Ракета способна лететь на скорость 0.7 Маха на высоте 100 метров. Как сообщают индийские СМИ, Nirbhay создается в ответ на разработку Пакистаном крылатой ракеты Hatf VII Babur.