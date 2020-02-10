Войти
Военное обозрение

Индия намерена испытать крылатую ракету Nirbhay с отечественным двигателем

470
0
0

Источник изображения: DRDO

Индия намерена провести очередные испытания крылатой ракеты собственной разработки Nirbhay, но уже с двигателем, разработанным в Индии. Об этом сообщает Jane’s.

О намерении провести испытания заявило Управление аэрокосмических разработок (ADE) Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии. Планируемы запуск с отечественным двигателем должен состояться в апреле 2020 года, затем будет проведен еще один запуск, но уже с установленной радиолокационной головкой самонаведения, также разработанной индийскими предприятиями.

Крылатая ракета имеет две ступени: первая — твердотопливная, вторая — оснащена компактным турбовентиляторным реактивным двигателем. Ракета укомплектована инерциальной, GPS и индийской системой навигации NAVIC, покрывающей территорию Индии и часть территории соседних стран на 1,5 тысячи километров от индийской границы.

Испытания ракеты отечественной разработки Nirbhay (Бесстрашный) Индия ведет с 2013 года, однако первый успешный запуск прошел только в начале ноября 2017 года, предыдущие три три закончились неудачей, после чего у ракеты сменили двигатель. Запущенная 7 ноября 2017 года ракета находилась в воздухе в общей сложности 50 минут, пролетев 647 километров. На сегодняшний день сообщается о шести совершенных испытаниях.

Дозвуковая крылатая ракета Nirbhay разрабатывается под боевые части различного типа, в том числе ядерные, и должна поражать цели на дистанции 1000 - 1500 км. Ракета способна лететь на скорость 0.7 Маха на высоте 100 метров. Как сообщают индийские СМИ, Nirbhay создается в ответ на разработку Пакистаном крылатой ракеты Hatf VII Babur.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
Nirbhay
Компании
DRDO
Проекты
2020-й год
GPS
Ядерный щит
Похожие новости
13.08.2019
На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане
01.10.2018
С-400 и Индия: выбор с предысторией
30.11.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
13.05.2010
Стратегический носитель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты