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Интерфакс-АВН

Черноморский флот увеличит интенсивность боевой подготовки

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ВМС РФ
ВМС РФ. Черноморский флот.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Качество и количество мероприятий боевой подготовки является одним из приоритетов в деятельности Черноморского флота (ЧФ), это было озвучено на военном совете в штабе ЧФ.

"Среди основных задач, которые корабельным соединениям флота и воинским частям предстоит решать в 2020 году, были отмечены: увеличение интенсивности и качества выполнения задач боевой подготовки, обеспечение приёма в боевой состав ЧФ новых образцов военной техники, а также выполнение задач в Средиземном море.", - сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв.

Он сообщил, что расширенное заседание Военного совета прошло в Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова.

Участники заслушали доклады о деятельности флотских корабельных соединений, состоянии боевой подготовки, материально-технического обеспечения, ремонта техники и вооружения, правопорядка и воинской дисциплины.

В завершение Военного совета командующий ЧФ вручил ряду военнослужащих флота государственные награды РФ и ведомственные награды Минобороны России.

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