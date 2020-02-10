Проект программы российско-индийского ВТС до 2030 г. передан Дели

Лакхнау (Индия). 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Москва подготовила проект программы военно-технического сотрудничества с Индией, сообщили "Интерфаксу" в ФСВТС России.

"Индийским партнерам передан проект программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года. В ближайшее время предполагаем провести с индийскими партнерами консультации по ее согласованию", - сообщили в ФСВТС России на выставке DefExpo-2020.

Ранее о том, что Россия и Индия готовят такую программу, заявлял вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки пройдут до конца 20201 года.

В апреле прошлого года стало известно, что Россия приступила к реализации контракта на строительство многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 для Индии.

В марте прошлого года в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что проект предусматривает выпуск 750 тыс. автоматов.