Войти
Интерфакс-АВН

Проект программы российско-индийского ВТС до 2030 г. передан Дели

1378
0
0
Танк Т-90 ВС Индии
Танк Т-90 ВС Индии.
Источник изображения: © EPA/MONEY SHARMA

Лакхнау (Индия). 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Москва подготовила проект программы военно-технического сотрудничества с Индией, сообщили "Интерфаксу" в ФСВТС России.

"Индийским партнерам передан проект программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года. В ближайшее время предполагаем провести с индийскими партнерами консультации по ее согласованию", - сообщили в ФСВТС России на выставке DefExpo-2020.

Ранее о том, что Россия и Индия готовят такую программу, заявлял вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки пройдут до конца 20201 года.

В апреле прошлого года стало известно, что Россия приступила к реализации контракта на строительство многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 для Индии.

В марте прошлого года в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что проект предусматривает выпуск 750 тыс. автоматов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
С-400 Триумф
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Михеев Александр
Проекты
1135 Буревестник
Похожие новости
10.02.2020
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
06.02.2020
«Алмаз – Антей» на выставке DefExpo 2020 в Индии
18.11.2019
Контракт на поставку С-400 в Индию реализуется по плану, в Дели не просили ускорять этот процесс - Путин
07.11.2019
Внешнее давление не мешает ВТС России и Индии, в частности, контракту по С-400 - Борисов
07.11.2019
Россия и Индия определили перспективы взаимодействия в сфере ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты