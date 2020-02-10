Над Калининградской областью вновь начала курсировать «небесная бензоколонка»

Летчики морской авиации Балтийского флота отрабатывают один из самых сложных элементов – дозаправку в воздухе.

К дозаправке в воздухе допускаются только наиболее опытные летчики, которые в ходе полета должны тщательно соблюдать режим скорости и высоты. На высоте от 2 до 5 тысяч метров при скорости около 500 км/ч пилоты приближаются к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой «контактируются» с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживают данную дистанцию до полной перекачки топлива.

В тренировках участвуют экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В роли «небесной бензоколонки» выступает топливозаправщик Ил-78 ВКС России, специально прибывший из центрального региона РФ. Отработка дозаправки в воздухе проводится как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации, позволяющий выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования. Такие тренировки проводятся не менее двух раз в год.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)