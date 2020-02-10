Войти
Военно-промышленный курьер

Над Калининградской областью вновь начала курсировать «небесная бензоколонка»

1276
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Летчики морской авиации Балтийского флота отрабатывают один из самых сложных элементов – дозаправку в воздухе.

К дозаправке в воздухе допускаются только наиболее опытные летчики, которые в ходе полета должны тщательно соблюдать режим скорости и высоты. На высоте от 2 до 5 тысяч метров при скорости около 500 км/ч пилоты приближаются к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой «контактируются» с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживают данную дистанцию до полной перекачки топлива.

В тренировках участвуют экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В роли «небесной бензоколонки» выступает топливозаправщик Ил-78 ВКС России, специально прибывший из центрального региона РФ. Отработка дозаправки в воздухе проводится как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации, позволяющий выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования. Такие тренировки проводятся не менее двух раз в год.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Су-24
Су-24М
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Похожие новости
29.04.2019
Военные парады 9 Мая пройдут почти в 30 городах России
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
23.04.2015
Более 140 самолетов и вертолетов пролетят над Красной площадью 9 мая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты