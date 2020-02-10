СМИ узнали о фундаментальных проблемах в ПО корабля Starliner от Boeing

Специалисты NASA, расследующие причины неполадок при пуске корабля Starliner, обнаружили «фундаментальные» ошибки в его программном обеспечении, разработанном компанией Boeing. Об этом 8 февраля сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, компания сейчас проверяет миллион строчек кода компьютерных систем челнока. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. По мнению главы департамента исследований человека NASA Дуга Ловерро, непонятно, существует ли связь между проблемами в ПО корабля и крушениями двух Boeing 737 MAX.

«Мы не знаем, сколько ошибок сейчас в программном обеспечении. Возможно две, а возможно и много сотен. Дело в том, что эта сфера промышленности очень плохо справляется с [разработкой] ПО», — сказал он.

Starliner впервые выполнил старт к МКС в беспилотном режиме 20 декабря. Запуск был произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Но после запуска произошел сбой оборудования, из-за чего космический аппарат не вышел на заданную орбиту.

Главной целью запуска была стыковка с МКС и подтверждение способности корабля к самостоятельному полету. Руководству американского аэрокосмического агентства пришлось отменить запланированную на 21 декабря стыковку. Представители NASA и Boeing заявили, что попробуют вернуть корабль на Землю за два дня.

Директор NASA Джим Брайденстайн подтвердил, что нештатная ситуация на Starliner была вызвана сбоем в системе подсчета полетного времени. Из-за этого корабль израсходовал больше топлива, чем предполагалось.

В марте 2019 года после двух авиакатастроф были приостановлены полеты самолетов Boeing 737 MАX. В том месяце при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018-го разбился 737 MAX индонезийской компании Lion Air. Жертвами этой авиакатастрофы стали 189 человек.