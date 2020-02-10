«Россия следит за спутниками»: НАТО боится войны в космосе

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников

Командующий сил НАТО по трансформации Андре Ланата заявил, что маневрирование российских и китайских космических кораблей вблизи спутников западных стран представляет опасность для альянса. Военный добавил, что до сих пор все считали космическое пространство безопасным убежищем, однако это уже не так. При этом Россия выступает против милитаризации космоса, заявил в ходе совещания по военной тематике глава государства Владимир Путин.

Маневрирование российских и китайских космических кораблей вблизи спутников западных стран подчеркивает, что Запад теперь сталкивается с опасностями за пределами орбиты Земли, рассказал верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Андре Ланата.

«Конечно, это угроза для наших союзников. Это ключевой вопрос. Мы должны быть уверены, что предоставляем нашим военным всю возможную поддержку для ведения деятельности в космосе», - пояснил военный в интервью журналу Washington Examiner.

По его словам, Министерство обороны РФ напомнило трансатлантическому военному альянсу о важности «космического» вопроса, запустив небольшой спутник, который «недавно скорректировал свою орбиту» для того, чтобы следить за американским спутником-шпионом.

«До сих пор все считали космическое пространство безопасным убежищем. Это уже не так», - добавил Ланата.

В декабре прошлого года лидеры стран НАТО по итогам встречи в Великобритании объявили космос фронтом своих военных операций.

«Мы объявили космическое пространство оперативной сферой НАТО, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и противодействия вызовам безопасности при соблюдении норм международного права», - говорится в тексте декларации по итогам саммита.

В документе, в частности, отмечается, что «агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности».

В июне НАТО разработало свою первую космическую стратегию. Прежде всего, альянс намерен защищать спутники, которые важны для связи во время проведения миссий, для навигации, для систем раннего предупреждения о запусках ракет и сообщений о ситуации в зонах конфликтов.

Руководство НАТО обеспокоено тем, что такие страны, как Китай и Россия, изучают возможности по ограничению действия и уничтожению спутников.

При этом Россия выступает против милитаризации космоса, заявил в ходе совещания по военной тематике глава государства Владимир Путин. Хотя в текущих условиях необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки, считает глава государства.

«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», - указал глава государства.

Стоит отметить, что все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите.

Наиболее убедительной демонстрацией космоса как предстоящего поля битвы стало недавнее создание Космических войск в США.

Еще в марте 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что Космические войска должны стать эквивалентом армии, ВВС и ВМС США в околоземном пространстве.

Чуть ранее Национальная разведка США оценила потенциальные угрозы космической войны с Россией и Китаем, чтобы обосновать создание соответствующего рода войск.

Запрос на проверку таких возможностей Москвы и Пекина направил генерал военно-воздушных сил США Джон Хайтен - в сентябре 2019 года он был назначен заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов.

В документе содержатся выводы, что Китай рассматривает космос как сферу экономической и военной уязвимости США и готовит ряд средств поражения американских космических объектов. В частности, там обратили внимание, что Пекин обладает кибернетическим, электромагнитным и орбитальным оружием.

«Соединенным Штатам может быть трудно сдержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе», - подчеркнули в докладе.

В этой связи начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявили, что его насторожило принятое на саммите НАТО решение о признании космического пространства отдельной сферой ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

Рафаэль Фахрутдинов