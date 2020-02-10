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ТАСС

Россия в 2022 году запустит первые спутники для показа рекламы из космоса

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

В Объединенной ракетно-космической корпорации сообщили, что это позволит формировать в небе любые послания

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Первые два микроспутника с лазерными диодами, с помощью которых в дальнейшем можно будет писать послания в небе, отправятся на орбиту в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.

"Мы завезем два аппарата на МКС на грузовом корабле "Прогресс", где будет смонтирован контейнер в переходном отсеке, который запустит их, когда корабль будет отстыковываться", - сказал Диваев. По его словам, "эксперимент намечен на 2022 год".

Управляться аппараты будут как часть роя спутников, которые в будущем отправят на орбиту в рамках эксперимента "Созвездие". "На спутниках установлена панель с лазерными диодами, которые фокусируются и создают источник света достаточной мощности, чтобы свет был виден на Земле", - уточнил Диваев.

Он пояснил, что в небе можно будет формировать любые послания, в том числе рекламные. "Идея в том, чтобы максимально коммерциализировать возможности космоса в обычных земных запросах", - сказал директор департамента.

Проект будет реализован при сотрудничестве двух компаний - "Avant Space" и "КосмоЛаб" - которые являются резидентами "Сколково".

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Страны
Россия
Компании
СКОЛКОВО
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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