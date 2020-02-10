МиГ-31БМ Тихоокеанского флота вернулся на Камчатку после ремонта и модернизации

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Отремонтированный и модернизированный МиГ-31БМ пополнил состав морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В ходе ремонта и модернизации высотный истребитель получил новейшую авионику и радиоэлектронные системы, а также улучшенные тактические характеристики, что значительно повышает его боевые возможности", - сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ в субботу.

Отмечается, что в ближайшее время личный состав истребительной эскадрильи приступит к подготовке нового самолета к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях.