Российский спутник-инспектор обвинили в преследовании аппаратов США

Страны Запада подвергаются опасности в космосе, поскольку неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — заявил военный. По его словам, недавно Россия якобы запустила спутник-инспектор, который наблюдает за американским разведывательным аппаратом. При этом американские специалисты не смогли определить, какие функции он выполняет и оказать противодействие. Эксперты опасаются, что одни и те же системы могут как починить, так и уничтожить космические аппараты.

Некоторые аналитики выразили мнение, что таким образом Россия и Китай намереваются подорвать коммуникацию и геолокацию, которые используют США.

Как отметил Ланата, космическим державам, являющихся членами НАТО, придется самостоятельно реагировать на угрозы, поскольку у альянса объектов в космосе нет.

В августе 2018 года США пожаловались на поведение российского спутника-инспектора, назвав его поведение ненормальным для той категории аппаратов, к которому Москва его причисляет. Обеспокоенность была связана с тем, что спутник якобы может делать что-то противоположное намерениям его владельцев, поскольку подобные действия не только создают неопределенность в других операциях спутников, но и в намерениях владельцев и эксплуатирующих спутники людей.