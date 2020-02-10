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bmpd.livejournal.com

Мьянма получила модернизированные БРДМ-2МС

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Как сообщают в мьянманских социальных сетях, вооруженные силы Мьянмы получили из России партию в 33 модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС (в том числе три машины в командирском варианте). Сообщается, что данные БРДМ-2МС планируется впервые публично продемонстрировать на военном параде в честь Дня вооруженных сил Мьянмы 27 мая.

Полученные вооруженными силами Мьянмы из России модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС во время перегона из Янгона в Мандалай, февраль 2020 года (с) twitter.com/NyanPwintAung1

Со стороны bmpd напомним, что ранее модернизированные БРДМ-2МС были на безвозмездной основе переданы российской стороной в Лаос , Сербии, Киригизии и Таджикистану.

Ремонт и модернизация БРДМ-2 с хранения Министерства обороны России до уровня БРДМ-2МС осуществляются АО "103 Бронетанковый ремонтный завод" в Атамановке (Забайкальский край).

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  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Мьянма
Россия
Таджикистан
Продукция
БРДМ-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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