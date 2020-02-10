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Известия.ru

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

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Источник изображения: Фото: Depositphotos

Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — заверил военный.

По его словам, недавно Россия якобы запустила спутник-инспектор, который движется за американским разведывательным аппаратом. При этом американские специалисты не могут определить, какие функции он выполняет, и оказать противодействие. Опасение экспертов вызывает тот факт, что одни и те же системы могут и починить, и уничтожить космические аппараты.

Некоторые аналитики считают, что Россия и Китай таким образом намерены подорвать коммуникацию и геолокацию, которые используют США.

По словам Ланаты, космическим державам – членам НАТО придется самостоятельно реагировать на угрозы, так как у альянса объектов в космосе нет.

США уже обвиняли Москву и Пекин в сближении их аппаратов с американскими спутниками. При этом в апреле стало известно, что американские спутники-шпионы GSSAP неоднократно сближались с космическими аппаратами РФ и Китая.

В том числе в 2017 году они подлетали на расстояние 10–15 км к российским гражданским спутникам «Экспресс-АМ8», «Луч», военному «Благовесту», а годом ранее к китайскому военному аппарату TJS-1.

В январе «Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией.

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Страны
Китай
Россия
США
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Роскосмос
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NATO
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