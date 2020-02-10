Оригинал взят у коллеги dambiev в Нигерия получила первый модернизированный вертолет Ми-171Е

6 февраля 2020 года в Абудже в присутствии президента Нигерии Мухаммаду Бухари прошла торжественная церемония принятия на вооружение ВВС этой африканской страны модернизированного вертолета Ми-171Е производства Улан-Удэнского авиационного завода.

Вертолет получил новый несущий рулевой винт из полимерных материалов, автомат перекоса, а также двигатель российского производства ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления типа FADEC. Кроме того, машина имеет модифицированный стабилизатор и килевую балку. Как зявлял журналистам 12 сентября 2014 года руководитель объединенной делегации госкорпорации "Ростехнологии" на оборонной выставке ADEX-2014 в Баку, заместитель главы ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский, Россия заключила с Нигерией крупный контракт на поставку вертолетов. По его словам, это произошло "совсем недавно" - в августе.

Как отметил Гореславский, контракт с Нигерией был заключен на поставку "серьезного количества" вертолетов Ми-171Ш и нескольких вертолетов Ми-35М.

В ходе церемонии представители командования военно-воздушных сил Нигерии заявили о том, что в ближайшее время ожидается поставка из России еще одного вертолета Ми-171Е, трех истребителей JF-17 Block 2 из Пакистана и 12 легких боевых самолетов А-29 "Супер Тукано" из США.