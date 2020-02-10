Войти
Интерфакс-АВН

В украинской парламентской фракции "Европейская солидарность" требуют ускорить процесс вступления страны в НАТО

942
0
0
NATO_Ukrain
Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Народные депутаты из фракции "Европейской солидарности" требуют от правительства ускорить евроинтеграционные процессы для скорейшего вступления Украины в Евросоюз и НАТО, сообщил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко на странице в Фейсбуке.

"Мы требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов. Как единственная государственная оппозиционная сила - готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО", - сказано в сообщении.

Порошенко отметил закрепление Верховной Радой в Конституции Украины курса на вступление в Евросоюз и НАТО.

"Год назад по моему представлению Верховная Рада закрепила в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Новый президент вроде подтвердил европейский и евроатлантический курс Украины. Новая Верховная Рада по инициативе команды Европейская Солидарность - проголосовала постановление о неизменности именно такой стратегии", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко добавил, что в мае 2020 года состоится Парламентская ассамблея НАТО и перед Украиной стоит задание "добиться, чтобы Ассамблея обратилась к главам государств и правительств стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства", предусматривающий обязательства со стороны НАТО - принять страну, когда она выполнила план.

"Реальный ПДЧ, в отличие от национальных программ, предусматривает обязательство не только Украины, но и со стороны самого НАТО - принять страну, когда она выполнила план. Вот почему я так настойчиво требую от власти занять в этом вопросе активную наступательную позицию", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, сейчас едва ли не последняя возможность получить ПДЧ в среднесрочной перспективе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
Похожие новости
04.07.2018
Гиперзвук для боеголовок
16.03.2016
Оснащение вдогонку
06.04.2015
Америка усиливает давление с моря
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
22.04.2013
Политика и национальная оборона
12.10.2010
Проект Ан-70 войдет в госпрограмму вооружений РФ до 2020 г. - источник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты