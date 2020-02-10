В украинской парламентской фракции "Европейская солидарность" требуют ускорить процесс вступления страны в НАТО

Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Народные депутаты из фракции "Европейской солидарности" требуют от правительства ускорить евроинтеграционные процессы для скорейшего вступления Украины в Евросоюз и НАТО, сообщил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко на странице в Фейсбуке.

"Мы требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов. Как единственная государственная оппозиционная сила - готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО", - сказано в сообщении.

Порошенко отметил закрепление Верховной Радой в Конституции Украины курса на вступление в Евросоюз и НАТО.

"Год назад по моему представлению Верховная Рада закрепила в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Новый президент вроде подтвердил европейский и евроатлантический курс Украины. Новая Верховная Рада по инициативе команды Европейская Солидарность - проголосовала постановление о неизменности именно такой стратегии", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко добавил, что в мае 2020 года состоится Парламентская ассамблея НАТО и перед Украиной стоит задание "добиться, чтобы Ассамблея обратилась к главам государств и правительств стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства", предусматривающий обязательства со стороны НАТО - принять страну, когда она выполнила план.

"Реальный ПДЧ, в отличие от национальных программ, предусматривает обязательство не только Украины, но и со стороны самого НАТО - принять страну, когда она выполнила план. Вот почему я так настойчиво требую от власти занять в этом вопросе активную наступательную позицию", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, сейчас едва ли не последняя возможность получить ПДЧ в среднесрочной перспективе.