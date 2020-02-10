Эрдоган на распутье: наступление Сирии проверяет решимость Турции

Готова ли Анкара пойти на прямую военную поддержку боевикам в Идлибе

Молниеносное взятие сирийской армией города Саракиб стало переломным моментом в войне в республике. Темпы идущего в Идлибе наступления поразили не только противников, но и союзников сирийской армии. За несколько дней правительственные войска разблокировали важнейшую автотрассу М-5 и выбили боевиков из стратегически важного города. По словам источников «Известий», знакомых с ходом боев, уже в ближайшее время операция будет успешно завершена. Еще одна задача — оттеснение боевиков из пригородов Алеппо на безопасное расстояние. Победа достигнута, несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков и прямое военное вмешательство Турции. Между тем в Минобороны «Известиям» заявили, что боевики готовят очередную химическую провокацию чтобы спасти свое положение. По мнению экспертов, несмотря на победу, бои в Идлибе всё равно продолжатся. А Турция еще раз попытается закрепиться на сирийской территории и прорваться в Заевфратье.

Молниеносное наступление

Освободившее Саракиб наступление развернулось после неудачной попытки установить перемирие в середине января. Боевики продолжили обстрелы и атаки. Сирийская арабская армия при поддержке российской авиации и беспилотников сумела не только отбить атаки, но и быстро прорвать оборону радикальных исламистов и в конце января занять Маарат-ан-Нууман.

Город с довоенным населением 60 тыс. человек оставался неподконтролен правительству с осени 2012 года. В этот раз боевикам не помогли даже укрепления в прочном скальном грунте, которые они создавали и совершенствовали годами. Они оказались уязвимы для точного артогня и авиаударов.

После прорыва линии обороны и выхода на оперативный простор наступление развивалось стремительно. Всего за четыре дня сирийская армия прошла вдоль шоссе М-5 на 25 км. В предыдущие годы подобное продвижение могло занимать месяцы. Теперь же с минимальными боями за несколько дней удалось освободить свыше сотни небольших населенных пунктов.

Фото: Global Look Press/ Stringer Источник изображения: iz.ru

Следующим стратегическим городом на шоссе М-5 был 50-тысячный Саракиб. Турция попыталась помешать его штурму. Для этого военное командование перебросило в провинцию дополнительные силы армии и выставило четыре мощных блокпоста на всех основных дорогах, ведущих в город. Они не покинули позиции даже после гибели из-за случайного артобстрела восьми своих бойцов.

Сирийские силы не атаковали город в лоб. Быстрым маневром они обошли и окружили Саракиб вместе с блокпостами. Их не остановил даже массированный артобстрел со стороны турецкой армии в ночь на 3 февраля. Боевики не стали принимать бой в окружении и отступили, когда в их распоряжении осталась последняя дорога.

К вечеру четверга успешное занятие Саракиба было подтверждено многочисленными фотографиями и видео с правительственными войсками на центральной улице. На них заметно, что быстро освобожденный город пострадал гораздо меньше, чем те, за которые пришлось вести продолжительные уличные бои.

Боевые действия и контратаки радикальных исламистов вокруг Саракиба и в западных пригородах Алеппо продолжаются. Прорвать кольцо окружения и отбить город пытались боевики «ан-Нусры» (запрещена в РФ). Два смертника на заминированных автомобилях в четверг взорвались на позициях правительственных сил, за ними последовал удар мобильных групп боевиков. Но достигнуть успеха им не удалось.

Война продолжается?

Как заявили «Известиям» в Минобороны, исламисты попытаются остановить наступление новой инсценировкой химической атаки. В населенном пункте Зерба представителями «Белых касок» совместно с террористами были завершены съемки постановочного видео с «последствиями» нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным «химическим боеприпасом». Видеофальшивка готова к распространению по социальным сетям и тиражированию в СМИ.

— Саракиб — важнейший узел дорог, — поясняет военный эксперт Дмитрий Болтенков. — После его взятия можно продолжить стратегическое наступление по двум направлениями. Оттуда до Идлиба всего 15 км. Но тогда Сирия рискует прямым военным столкновением с Турцией. Другой вариант — завершить очистку от боевиков стратегической трассы М-5 до Алеппо. Там осталось пройти 40 км. На всем ее протяжении больше нет крупных населенных пунктов, в которых можно организовать сопротивление, и турецких войск. Это самый перспективный вариант для удара.

Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli Источник изображения: iz.ru

Анкара продолжает накапливать свои силы в провинции Идлиб. Уже после взятия Саракиба было замечено перемещение через границу десяти дополнительных танков М60Т. Днем в пятницу был замечен вход в Сирию колонны из нескольких десятков турецких бронеавтомобилей со спецназом. Затем туда проследовал и десяток самоходных 155-миллиметровых гаубиц Firtina.

— Турция может также открыть «второй фронт», — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Свою прокси-армию из бывших боевиков оппозиции она способна использовать для атаки в Заевфратье, чтобы оттянуть туда правительственные силы из Идлиба. Сирийской армии сейчас надо наступать не на столицу провинции. Зачистить необходимо как трассу М-5, так и М-4, взять город Джиср аш-Шугур. Там расположено производство дальнобойных ракет и беспилотников.

По словам военного эксперта, Турция демонстрирует намерение не допустить падения Идлиба — крупнейшего города, оставшегося в руках исламистов. Дополнительные ее силы закрепляются на бывшей вертолетной базе Тафтаназ всего в 15 км к северо-востоку от города. Это место хорошо подходит для создания крупного опорного пункта, добавил он. Еще один новый блокпост, усиленный танками, они развернули на дороге, ведущей из Саракиба к Идлибу. Все эти перемещения и базы не были предусмотрены Сочинскими соглашениями.

Посол Турции при ООН заявил, что сирийские войска должны прекратить нынешнее наступление и до конца месяца вернуться к границам, зафиксированным на середину января. Также он заверил, что турецкие войска не будут отходить из наблюдательных пунктов, определенных Сочинскими соглашениями 2018 года. Сейчас некоторые из них оказались в десятках километров позади линии фронта, в глубоком тылу сирийской армии. Ранее президент Эрдоган пообещал отвечать ударами на любые обстрелы турецких сил в Идлибе.

Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli Источник изображения: iz.ru

— Такое требование совершенно неприемлемо для Сирии, — считает Владислав Шурыгин. — Особенно сейчас, когда наступление складывается в пользу армии. Но после его завершения правительственным войскам понадобиться взять паузу, чтобы провести реорганизацию, пополнение, подвезти боеприпасы.

Идлиб перешел под контроль оппозиции в 2012 году. В 2015-м их вытеснили многочисленные группировки радикальных исламистов. Спустя три года власть над большей частью провинции установила, запрещенная в России, террористическая группировка «ан-Нусра».

Антон Лавров