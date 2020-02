Вашингтон угрожает Сирии новыми бомбардировками

Госдепартамент США сделал заявление о том, что Америка и Турция намерены бомбить позиции Сирийской арабской армии в Идлибе для того, чтобы заставить Дамаск остановить наступление своих войск в этом регионе. В то же время американское посольство в Сирии разместило на своей страничке в Твиттер сообщение следующего содержания:“The U.S. condemns the assaults on #Idlib by the Assad regime, Russia, Iran & Hizballah. These brutal attacks must end. Until they do, the U.S. will use all its power to oppose normalization of the Assad regime into the international community. #EYESONIDLIB” (США обвиняют в нападениях на Идлиб режим Асада, Россию, Иран и Хезболлу. Эти брутальные атаки должны быть остановлены. Пока они продолжаются США будет использовать всю свою власть, чтобы препятствовать нормальному восприятию режима Асада всем мировым сообществом.)

Несмотря на то, что американцы потеряли большое количество своих военных баз на северо-востоке Сирийской арабской республики (САР), концентрация сил и средств Пентагона, наличие большого количества авиабаз на Ближнем Востоке позволит военным США осуществлять удары с воздуха в любом объеме по целям в Сирии. Конечно же ВВС США учитывают наличие боевой авиации у Дамаска и присутствие авиационной группы ВКС РФ с САР, но военно-воздушные силы США, Израиля , Турции и других союзников Вашингтона в регионе имеют подавляющее преимущество, что обеспечит возможность Пентагону захватить господство в небе при необходимости.

К тому же чаяния Вашингтона на этот раз совпадают с интересами Турции, которая не намерена терять своего влияния в северных районах Сирии. Тем более, что угроза этим интересам существует. По оценкам специалистов, если немедленно не заставить Дамаск остановить наступление в Идлибе, эта провинция окажется под контролем правительства Асада через два – три месяца.

Анкара уже продемонстрировала свою решительность и готовность к конфронтации с Дамаском и Москвой, но в одиночку турецким войскам вряд ли удастся добиться успеха на идлибском направлении, тем более что существует опасность втягивания курдского ополчения в боевые действия на стороне Дамаска. Вашингтон и его союзники вряд ли пойдут в развитии боевых действий против войск Асада дальше, чем нанесение ракетно-бомбовых ударов по сирийским военным объектам по уже отработанной схеме, в которой все начинается с обвинения Дамаска в применении химоружия. Израиль готов к участию в акциях, связанных с нанесением ударов с воздуха по сирийским военным целям (к тому же он их не прекращал). Французская авианесущая корабельная группа уже находится в готовности у берегов Сирии, Британские ВВС будут действовать с кипрской базы. Кроме того, США могут подтянуть в восточное средиземноморье силы своего 6-го флота.

Похоже речь идет об окончательном разделе Сирии на зоны влияния: российскую, турецкую и американскую. Конечно же, и Иран потребует свою малую толику.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО