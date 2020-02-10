Франция претендует на европейское лидерство

Макрон призвал ЕС создать собственную стратегию обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 февраля выступил в Париже перед выпускниками военных вузов. На мероприятии, продолжавшемся полтора часа, кроме ставших офицерами слушателей, присутствовали офицеры ВС Франции, военные атташе зарубежных государств, а также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли.

Как сообщили национальные и зарубежные информационные агентства, обращаясь к присутствующим Макрон призвал страны Европейского Союза сформулировать более скоординированную стратегию обороны Союза, в которой Франция и ее ядерный арсенал будут играть основополагающую роль.

Заявление французского лидера стало еще одним подтверждением уже давно декларируемого им стремления усилить европейскую оборону, поскольку президент США Дональд Трамп объявил о прекращении ранее действовавших форм взаимодействия с европейскими союзниками в вопросе обеспечения безопасности Старого Света и убедил их вкладывать больше средств в бюджет НАТО на обеспечение их обороны.

Через неделю, после того, как ядерная Великобритания официально вышла из ЕС, Макрон изложил ядерную стратегию своей страны и попытался обосновать ее лидирующее положение в этой сфере.

Как подчеркнул глава Франции, свой ядерный арсенал Париж рассматривает как средство сдерживания вероятного противника и предотвращения нападений на европейские страны. При этом он признал, что ядерный потенциал Франции снизился после того, как ее военные сократили свой арсенал и теперь он составляет менее 300 единиц ядерных средств.

Глава Пятой Республики призвал европейцев развивать «большую способность к действиям» в условиях обострения международной обстановки, активно участвовать в будущих переговорах по контролю над вооружениями и в «стратегическом диалоге» о ядерной роли Франции в сдерживании врагов Европы. Один из основных постулатов внешнеполитической стратегии хозяина Елисейского дворца является обеспечение самостоятельности Евросоюза в обеспечении безопасности входящих в него стран и укрепление их обороноспособности. Подобными заявлениями Макрон стремится укрепить свою политические позиции и стать новым европейским лидером, заменив Ангелу Меркель после ее предстоящего ухода из большой политики.

Президент Франции выразил свою убежденность в том, что европейцы не могут «ограничиться ролью зрителей» в процессе гонки ядерных вооружений, в которой Старый Свет рискует снова стать «театром боевых действий». «В последнее десятилетие стратегическое, политическое, экономическое, технологическое, энергетическое и военное равновесие в значительной степени поставлено под сомнение, и сегодня мы снова видим то, что может подорвать мир, достигнутый после стольких трагедий на нашем континенте», — предупредил присутствующих Эмманюэль Макрон.

Как подчеркнул французский лидер, мир сталкивается с глобальной конкуренцией между Соединенными Штатами, Россией и Китаем», с «ускоренной дезинтеграцией международного правопорядка» и с исчезновением системы контроля над вооружениями в Европе.Все это ведет к возникновению многочисленных новых проблем. По словам Макрона, европейцы должны ответить на это «большей стратегической автономией». «Франция убеждена, что долгосрочная безопасность Европы требует прочного альянса с Соединенными Штатами», — сказал Макрон, не упомянув о Североатлантическом альянсе. В прошлом году, он заявил о том, что недостаточное руководство альянсом со стороны США является свидетельством «гибели мозга» НАТО.

Эксперты отметили тот факт, что хозяин Елисейского дворца фактически подыгрывает Трампу, который перед лицом обеспокоенности некоторых членов ЕС, особенно в Восточной Европе, не возлагает особых надежд на НАТО. Глава Белого дома полагается исключительно на возможность обеспечения безопасности Европы со стороны Вашингтона и всех европейских стран, предпочитая работать с ними напрямую, а не выступать в роли посредника от лица НАТО. «Наша безопасность также неизбежно зависит от большей способности автономных действий европейцев», - заявил Макрон по этому поводу.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»