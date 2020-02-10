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Интерфакс-АВН

В Вооруженных силах Украины созданы новые командования

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Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины.
Источник изображения: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine

Киев. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Во исполнение общих директив министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ завершился первый этап реформирования Вооруженных сил Украины, по результатам чего были созданы новые командования и предназначены их командующие.

"В частности, Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины - генерал-майор Игорь Хоменко, Командование сил поддержки Вооруженных сил Украины - полковник Николай Жирнов, Командование войск связи и кибернетической безопасности Вооруженных сил Украины - генерал-майор Евгений Степаненко", - говорится в сообщении, обнародованном на странце Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук в пятницу.

Согласно информации, перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО.

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