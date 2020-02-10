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ТАСС

В России создают робота с более совершенной системой стабилизации движения, чем у "Федора"

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Речь идет о так называемой схеме нежестких шарниров

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Создатели робота "Федора" активно работают над новой моделью с усовершенствованной системой стабилизации движения. Фотографии нового типа приводов размещены в Twitter "Федора".


Объясняется, что это так называемая схема нежестких шарниров. Новый робот, как следует из сообщения, разрабатывается в той же лаборатории, где создали самого "Федора".

"Он получит более совершенную систему стабилизации движения", - указывается в публикации.

Робот "Федор" создан НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, летавший на МКС в августе 2019 года, получил позывной Skybot F-850, где буква F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". На МКС российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов. "Федор" работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

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