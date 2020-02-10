Бразильские военные считают Францию основной угрозой национальной безопасности

Как сообщает ресурс Sputnik со ссылкой на бразильское издание "Folha de Sao Paulo", которое, в свою очередь, цитирует доклад бразильской армии "Сценарии безопасности на период до 2040 года", Франция названа основной угрозой стратегической безопасности Бразилии в течение ближайших 20 лет. Это связано с тем, что Франция настаивает на интернационализации региона Амазонки.

Доклад был представлен Конгрессу страны, он является доработанным вариантом предыдущего документа. Для его подготовки в ходе 11 совещаний во второй половине 2019 года было опрошено 500 человек, в результате, документ отражает настроения, которые царят в офицерской среде. На 45 страницах изложены как реалистичные геополитические соображения, так и безумные идеи. В докладе упомянутые такие сценарии как американские базы в Бразилии и войны.

Президенты Франции и Бразилии Эммануэль Макрон и Жаир Болсонару © Sipa Press

Как бы то ни было, единственной постоянной угрозой названа Франция, и это отражает противостояние между президентами Больсонару и Макроном во второй половине прошлого года. Это было связано с французской идеей об интернационализации региона Амазонки в связи с имевшимися в регионе пожарами.

Другой сценарий предусматривает, что в 2035 году Париж направит официальный запрос в ООН об интервенции в регион Яномама и предоставит неограниченную поддержку движению к независимости местных коренных народов. А еще спустя два года Франция мобилизует значительное число своих войск во Французской Гвиане.

Впрочем, этот доклад не учитывает тот факт, что Франция является важнейшим партнером Бразилии в военной сфере, с которой заключены крупные соглашения на производство вертолетов и строительство подводных лодок.

В других сценариях рассматривается урегулирование кризиса в Венесуэле, с или без участия Бразилии, или же бразильскую интервенцию в боливийский город Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

Отмечается, что мирный характер Бразилии, которая не участвовала в региональных конфликтах со времен Парагвайской войны 1865-1870 гг., отмечается только в одном из четырех сценариев, согласно котором страна объявила дефолт.