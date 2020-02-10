Минобороны РФ хочет наделить особым правовым статусом участников технополиса «Эра»

Минобороны РФ разрабатывает закон о правовом статусе участников военного инновационного технополиса «Эра», благодаря которому планирует создать перспективные условия для работы частных и государственных предприятий. Об этом сообщил в пятницу начальник Главного управления научно- исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров в ходе заседания совета «Эры».

«Закон будет призван обеспечивать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ориентированным на занятие научной или научно-технической, инновационной деятельностью, беспрепятственный доступ на комфортных финансовых условиях как к объектам научной и инновационной инфраструктуры, так и к результатам научной, научно- технической деятельности, созданным с привлечением бюджетных средств», - сказал Гончаров.

Совещание прошло под руководством вице-премьера Юрия Борисова, первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и замминистра обороны Павла Попова.

Разработкой законопроекта занималась рабочая группа с участием Минобороны и других заинтересованных ведомств и организаций. Его текст сейчас проходит внутриведомственное согласование, внести проект документа в правительство планируется в ноябре 2020 года.

Проектом закона предусматривается особое правовое регулирование отношений между органами управления и участниками технополиса во время выполнения ими научной, научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, в нем регламентируется деятельность органов государственной власти на территории технополиса. Также закон обеспечит функционирование территориально обособленного комплекса технополиса.

В технополисе «Эра» созданы 18 научно-исследовательских лабораторий. Они оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по восьми научным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, IT-системы и автоматизированные системы управления, технологии энергообеспечения, техническое зрение, информатика и вычислительная техника, биотехнические системы и технологии, нанотехнологии и наноматериалы.

По информации ДИМК МО РФ.