Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

Для ведения войны куда важнее количество патронов, чем винтовок. Эту старую истину, видимо, вспомнило и руководство НАТО. По крайней мере, в альянсе официально объявлено о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе. Какое отношение эта новость имеет к противостоянию между Россией и Западом?

Присутствие армии США в Европе, по сравнению со времен окончания Второй мировой войны, значительно сократилось – с наибольшего усиления в 1962 году, когда численность американской 7-й армии достигала 227 тысяч человек, а сейчас всего-то около 40 тысяч "штыков". Это не считая частей, прибывающих сейчас на масштабные учения Defender Europe 2020 – "Защитник-2020".

Но любой армии нужны тылы, возможность пополнения боеприпасов и продовольствия. И сейчас сухопутные войска США приступили к созданию новых крупных складов военной техники и иного имущества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По обе стороны от России – с запада и востока. Зачем?

Любые боеприпасы имеют свойство заканчиваться в запале боя. Вот скорострельность автомата Калашникова позволяет опустошить магазин в 30 патронов за три секунды. РСЗО БМ-21 "Град" за 20 секунд отправляет в сторону противника 40 неуправляемых ракет. Фронтовой бомбардировщик Су-24 способен избавиться от боевой нагрузки в 918 килограммов буквально в считанные минуты. Скорострельность САУ 2С1 "Гвоздика" составляет от четырех до пяти выстрелов за одну минуту.

Для сравнения взяты наиболее известные, пусть и устаревшие, но еще распространенные виды вооружения Российской армии. Американские и прочие ничуть не уступают в "прожорливости". И необходимость в наличии складов с боеприпасами в непосредственной близости к линии фронта существует для любой армии.

Известно, что у военного контингента войск США в Европе такие арсеналы на протяжении длительного уже времени размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Польше. На каждом размещается военная техника и запас боеприпасов, достаточных для оснащения бригады. Этого должно хватить как минимум для первого этапа боевых действий, если бы таковые начались в Европе. Однако с января 2017 года, когда 3-я танковая бригада 4-й пехотной дивизии США была передислоцирована из Форт-Карсоне (штат Колорадо) в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Болгарию и Венгрию (штаб бригады размещен на военной базе Жагань в Польше), запаса боеприпасов стало явно не хватать. По крайней мере, по представлению тех, кто занимается военным планированием в НАТО. Иначе говоря, можно предположить, что теперь возможный конфликт между Западом и Россией в Европе в НАТО представляют куда более масштабным.

Видимо, именно поэтому армия США в Европе предсказуемо занялась созданием дополнительного комплекта вооружения боеприпасов и вооружений. Впрочем, не только в Европе. Как заявил глава Командования материально-технического снабжения сухопутных войск США генерал Гас Перна, помимо еще одного дополнительного арсенала в Европе (скорее всего в Польше), американская армия планирует пополнить боекомплект на островах к востоку от Филиппин и Тайваня. Это направление для вероятного противодействия России и Китаю.

В советские времена армия СССР тоже прирастала крупными арсеналами на случай вооруженного конфликта с блоком НАТО. Из наиболее известных – военные склады под Тирасполем близ села Колбасня, которые предназначались для подкрепления боеприпасами южного ТВД. Направление военных действий в этом регионе могло быть нацелено на Италию, юг Франции и выход к проливу Гибралтар. Аналогичные существовали и на других направлениях – Запад, Север, Дальний Восток.

"На территории Белоруссии сохранились места хранения боеприпасов, предназначавшиеся для боевого обеспечения Краснознаменного Белорусского военного округа. Это бывшие склады, арсеналы и базы хранения и утилизации, – рассказывает политолог и эксперт по вооружениям Александр Зимовский. – Крупнейшая из них находится неподалеку от автострады Москва – Берлин, в полутора часах езды от белорусской границы с Польшей. Это 46-й арсенал "Бронная гора". Еще в 1945 году сюда была передислоцирована Центральная база боеприпасов Главного артиллерийского управления Министерства обороны СССР. Арсенал хранил боеприпасы для обеспечения боевых действий первого эшелона советских войск, дислоцированных не только на территории БССР, но и Северной (в Польше) группы советских войск, и для ГСВГ. Здесь было все – от мелкокалиберных патронов до стратегических ракет Р-12. Охрану и прикрытие арсенала обеспечивали танковый и артиллерийский полки.

Арсенал и сегодня действует, выполняет свои прямые задачи по хранению и обеспечению белорусской армии всеми видами боеприпасов. Количественные показатели, как вы понимаете, не для печати. Достаточно сказать, что арсенал имеет собственную железнодорожную сеть. Кстати, желающие могут записаться на экскурсию, это практикуется.

Существует еще 25-й арсенал в Новоколосово, бывший советский арсенал РВСН. Он сейчас свободен от ядерного оружия, однако входит в структуру МО Беларуси. Здесь хранятся, ремонтируются и утилизируются запасы ракетно-артиллерийского вооружения белорусской армии. Арсенал окутан слухами и легендами, утверждающими, что где-то глубоко под землей, если сунет рыло враг матерый, проснется белорусское вундерваффе.

Из серьезных заведений арсенального типа можно отметить и 655-й авиационный склад ракетного вооружения и боеприпасов. Это возле Орши. Площадь – триста гектаров, периметр четыре с половиной километра, охрана гражданская, ВОХРа. Был создан для хранения и обеспечения авиационными средствами поражения 26-й воздушной армии, входившей в КБВО. Сегодня продолжает выполнять те же функции для ВВС и ПВО белорусской армии. Можно назвать еще 2631-ю авиабазу ракетного вооружения и боеприпасов ВВС и войск ПВО в Витебской области и, пожалуй, 1868-ю артиллерийскую базу вооружения в Гомеле, где собраны разные артсистемы. Около 3000 вагонов всякого стреляющего добра, на радость любителям военной истории, эстетики и атрибутики, и для диванных экспертов счастье".

Сейчас подобного уровня арсеналы российских Вооруженных сил откатились на территорию России, но и их стараются расположить поближе к потенциальным районам боевых действий. Подобные "запасники" имеются в Калининградской области, на севере (Мурманск – Архангельск), на северо-западе (Псковская и Ленинградская области), запад, юго-запад и юг должны обеспечивать арсеналы в Смоленской, Воронежской и Ростовской областях. На Дальнем Востоке – "залежи" боеприпасов расположены в Приморье, в Хабаровском крае.

К слову, сейчас наиболее значим даже не вопрос размещения, а безопасность хранения.

Серия взрывов на арсеналах в Приморье и Владивостоке в начале 1990-х годов и многих потом за ними последовавших по всей России, заставила более детально задуматься о безопасности хранимых боеприпасов. Примерно с 2015 года военные ("Спецстрой") начали возводить современные арсеналы. Главная их особенность – обладание большим запасом прочности, оборудование новейшими охранными и противопожарными системами, а также возможностью дальнейшей модернизации. Здесь будут храниться высокотехнологичные ракеты и боеприпасы, с соблюдением требуемой температуры и влажности. Риск возникновения несчастных случаев и самопроизвольных взрывов будет сведен к минимуму.

Хранить боеприпасы предполагается в несгораемых контейнерах, выдерживающих температуру 500 градусов в течение 15 минут, которых достаточно для прибытия пожарных расчетов. Плюс четырехуровневая система защитных периметров с видеокамерами и датчиками движения. Расположат новые арсеналы, а их предполагается построить около 300, на безопасном расстоянии от населенных пунктов.

То есть нынешняя активность армии США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе по размещению дополнительных хранилищ снаряжения и боеприпасов вполне объяснима. Как объяснимо и их желание подтянуть арсеналы поближе к границам России – ну не из Берлина же подвозить патроны и снаряды, если вооруженный конфликт случится в той же Калининградской области.

Виктор Сокирко