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Известия.ru

Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает издание BuzzFeed.

По сведениям трех украинских чиновников и бывшего высокопоставленного должностного лица из США, которые осведомлены о торговой сделке, эти коммерческие заказы оцениваются в $30 млн.

Все четверо заявили о том, что пять ожидаемых продаж были отложены примерно на год, а одна — на полгода. Кроме того, они не смогли получить никаких ответов от администрации Трампа, почему у сделки, на одобрение которой требуется около двух месяцев и лицензия Госдепартамента, до сих пор нет подтверждения.

«Возможно, украинцам было бы разумно искать другие источники, где можно было бы купить оружие и боеприпасы», — приводят журналисты издания слова американского чиновника, знакомого с ситуацией.

Посольство США в Киеве отказалось комментировать этот вопрос, а Белый дом и Государственный департамент не ответили на запросы о комментариях. «Укроборонпром» — украинский государственный конгломерат вооружений и официальный покупатель всего оружия и боеприпасов — тоже не ответил на запрос.

«Два украинских чиновника, которые говорили с BuzzFeed News, полагают, что задержки могут быть связаны с попыткой Китая купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, которую США пытались заблокировать», — отмечается в заключении статьи.

26 декабря Украина заключила контракт с США на поставку новой партии ракетных комплексов. Кроме того, отмечалось, что в 2019 году минобороны Украины реализовало три контракта, два из которых — с Вашингтоном по программе иностранных военных продаж и один — с агентством НАТО по поддержке и поставкам.

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Страны
Китай
США
Украина
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Укроборонпром
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