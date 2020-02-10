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Раскрыта максимальная уязвимость российского супероружия

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Источник изображения: Кадр: Минобороны России

Российский ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» максимально уязвим на стадии разгона, сообщил «Звезде» директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин.

По его словам, в этот момент ракета «только выводится на нужную высоту и имеет небольшую скорость», вследствие чего ее легче всего перехватить.

«Однако этот способ требует от американцев наличия такой противоракетной системы, которая способна действовать на сверхдальних дистанциях. Именно поэтому отмечаются возможности [противоракетной] системы THAAD [Terminal High Altitude Area Defense], которая показала неплохие результаты в противостоянии баллистическим ракетам, находящимся на большом расстоянии», — сказал Козюлин.

В январе исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли в последнем меморандуме, еженедельно рассылаемом всем основным флотским службам, признал разработку Китаем и Россией гиперзвукового оружия моментом «Спутника» для Соединенных Штатов.

В декабре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.

В феврале того же года Путин сравнил появление у страны «Авангарда» по своей значимости с созданием первого искусственного спутника Земли.

Об «Авангарде» и другом супероружии Путин рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам главы государства, крылатый боевой блок данного комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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Шойгу Сергей
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