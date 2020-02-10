По стандартам НАТО: Украина строит военные базы в Донбассе

Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Минобороны Украины построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке - областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области. Кроме того в нынешнем году ведомство завершит строительство бригадного городка на полигоне «Широкий лан» на юге Украины в Николаевской области. В Киеве соответствие критериям НАТО назвали своим приоритетом в военной политике.

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке - областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, эти два военных объекта начали возводиться в «чистом поле». Кроме того, как указал военный, в нынешнем году его ведомство завершит строительство бригадного городка на полигоне «Широкий лан» на юге Украины в Николаевской области.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО», - подчеркнул генерал.

Неделей ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего двухдневного визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что Вашингтон продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву в его стремлении вступить в НАТО и Евросоюз.

В прошлом месяце вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой рассмотреть заявку на вступление страны в Программу расширенных возможностей НАТО. Об этом сообщается на сайте кабинета министров Украины.

Присоединение Украины к программе альянса объяснятся практическими, а не политическими мотивами, отметил замглавы кабмина. По его словам, это позволит стране и альянсу оперативно обмениваться разведывательными данными, а также будет способствовать превышению уровня безопасности в Черноморском регионе.

Заместитель председателя украинского правительства также подчеркнул, что крушение украинского самолета в аэропорту Тегерана в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны показало значимость оперативного обмена разведданными между Украиной и НАТО.

Помимо этого, он подтвердил, что Украина готова поддержать усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке. Политик сообщил о готовности Киева направить в регион 20 военных в поддержку миссии альянса.

В прошлом году Североатлантический совет НАТО (ЮАР) предоставил Украине статус потенциального операционного партнера миссии военного блока в Ираке. Киев уже направил в организацию запрос на получение статуса полного операционного партнера.

«Я проинформировал заместителя генсека, что на Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма», - отметил Кулеба на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, заместитель генсека организации отметил важность участия украинской стороны в миссии в Ираке. Кроме того, они обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов по ее выполнению.

Тренировочные миссии НАТО в Ираке - это совместные учения стран-участниц Североатлантического альянса, вооруженных сил Ирака и стран-партнеров НАТО. Украина участвовала в них с 2006 года.

Депутат Верховной рады Михаил Добкин уверен, что открытие рынка земли на Украине приведет к тому, что иностранцы «все скупят», хотя на самом деле этот документ должен защищать права украинских граждан. В эфире телеканала NewsOne он рассказал, что после этого страну примут в НАТО, но высказался об этом без особого восторга.

«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», - заявил депутат.

Он обратил внимание, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии в свое время привело к снижению там промышленного производства и оттоку населения из-за безработицы.

Вместе с тем, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина в текущем состоянии не имеет шансов на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Об этом он заявил в интервью порталу «Сегодня».

По словам Климкина, в НАТО и ЕС считают Украину внутренне нестабильным государством. Причинами этого, по словам экс-главы украинского МИД, являются слабость «политической нации», слабость идентичности и олигархическая система. Экс-дипломат подчеркнул, что для вступления в НАТО и Евросоюз Украина должна развиваться и изменяться.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в Восточной Европе. По его мнению, было бы лучше, если бы Киев проводил внешнеполитический курс, похожий на тот, что был взят им сразу после распада СССР. Лукашенко также считает, что наибольшей угрозой для России является не НАТО, а потенциальный приход к власти на Украине радикальных националистских сил.

Стоит добавить, что в конце прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним трудности в отношениях альянса и Москвы. В интервью агентству DPA он обратил внимание, что именно в период наличия разногласий важно вместе сидеть за столом переговоров.

«Россия - наш крупнейший сосед, так это и останется», - констатировал генсек военного блока.

По его словам, даже если в обозримом будущем отношения с Москвой не станут лучше, НАТО должна быть в состоянии «управлять» такими отношениями.

Рафаэль Фахрутдинов