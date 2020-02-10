Заминированная БМП протаранила позиции сирийских военных

Источник изображения: topwar.ru

В социальной сети «ВКонтакте» в группе пользователей «Лик Войны» опубликовали видео, на котором показан подрыв с помощью заминированной БМП позиций Сирийской арабской армии. Машина советского производства без башни на большой скорости приближается к группе зданий, после чего раздается мощный взрыв.

Похоже, БМП использовали в качестве брандера. В старину так называли суда, начиненные взрывчаткой, которые использовали для подрыва вражеских кораблей. Боевая машина пехоты, управляемая смертником, направилась на какой-то объект.

Пользователь, выложивший видео, утверждает, что дело происходит в западной части сирийской провинции Идлиб, а атака производилась боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

Другие источники говорят, что диверсия произошла в провинции Идлиб. В результате взрыва, устроенного радикалами, погибло несколько бойцов САА, хотя точное число жертв не называется. Название группировки, ответственной за атаку, тоже не называется.

В частности, этой версии придерживается украинское издание «Диалог.UA», которое в свою очередь ссылается на Telegram-канал «Военный обозреватель».

В каком бы регионе это не происходило, понятно одно: в Сирии все еще полным ходом идет война и продолжают гибнуть люди. При этом САА продолжает успешное наступление в Идлибе.