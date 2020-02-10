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ТАСС

СМИ: Китай в апреле осуществит первый запуск ракеты Long March-5B с космодрома Вэньчан

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Ракета Long March 5
Ракета Long March 5.
Источник изображения: 9ifly.cn

По данным агентства "Синьхуа", длина ракеты достигает 53,7 м, диаметр - порядка 5 м

ХАЙКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Китай намерен осуществить первый запуск ракеты-носителя Long March-5B ("Великий поход-5В") в апреле этого года с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, длина ракеты достигает 53,7 м, диаметр - порядка 5 м. Ее стартовая масса составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту - 22 тонны.

Long March-5B имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. В качестве топлива используется нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода.

Ракета-носитель является усовершенствованной версией Long March-5 - первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность - 25 т). До этого КНР располагала только носителями легкого, среднего и средне-тяжелого классов.

5 февраля Long March-5B была успешно доставлена на космодром Вэньчан. Как передает Синьхуа, в течение двух месяцев она будет проходить подготовку к первому запуску, запланированному на середину-конец апреля.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они собираются приступить в 2020-2025 годах.

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