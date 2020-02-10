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Lenta.ru

Появилось видео сверхнизкого полета Ми-24 армии Хафтара

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В сети появилось видео, снятое с вертолета Ми-24 ВВС Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. На ролик сверхнизкого полета обратил внимание военный аналитик Бабак Тагвей, опубликовавший его в Twitter.

Кадры были сняты над городом Сирт и его окрестностями. Сперва машина летела над шоссе, затем над жилыми домами, а после — над Средиземным морем, держась все это время на сверхмалой высоте.

В начале января арабское телевидение сообщало о взятии Сирта армией Хафтара, сообщала итальянская газета La Reppublica.

5 февраля в сети были опубликованы кадры, на которых запечатлено, как бомбардировщик Су-24, принадлежащий, предположительно, ВКС России, садился без шасси, однако в последний момент, находясь у земли, набрал обороты и избежал крушения. Предотвратить катастрофу удалось благодаря своевременной команде руководителя полетов.

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Страны
Италия
Ливия
Россия
Продукция
Ми-24
Су-24
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