ЦБ РФ напомнил о «чеченской кампании» раритетной монетой

Центробанк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка во время второй чеченской войны.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Монета номиналом в три рубля сделана из серебра, на оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника 6-й роте («Купол»), установленного в деревне Череха (Псковская область). Тираж - три тысячи штук.

Бой в Аргунском ущелье произошел 29 февраля - 1 марта 2000 года на рубеже Улус-Керт - Сельментаузен на высоте 776. Он продолжался почти сутки. В ходе столкновения с боевиками погибли 84 десантника - почти вся 6-я рота 104-го гвардейскогопарашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии ВДВ (84 человека из 90). Что касается потерь боевиков, то они, по разным данным, составили от 370 до 700 человек.

Это столкновение считается самым кровопролитным за вторую чеченскую кампанию, сообщает Lenta.ru.