Войти
Военно-промышленный курьер

ЦБ РФ напомнил о «чеченской кампании» раритетной монетой

921
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Центробанк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка во время второй чеченской войны.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Монета номиналом в три рубля сделана из серебра, на оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника 6-й роте («Купол»), установленного в деревне Череха (Псковская область). Тираж - три тысячи штук.

Бой в Аргунском ущелье произошел 29 февраля - 1 марта 2000 года на рубеже Улус-Керт - Сельментаузен на высоте 776. Он продолжался почти сутки. В ходе столкновения с боевиками погибли 84 десантника - почти вся 6-я рота 104-го гвардейскогопарашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии ВДВ (84 человека из 90). Что касается потерь боевиков, то они, по разным данным, составили от 370 до 700 человек. 

Это столкновение считается самым кровопролитным за вторую чеченскую кампанию, сообщает Lenta.ru.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
10.08.2009
Группа "Онэксим" может стать "конкурентом" "Роснано"
10.02.2009
МВД России приобретает новую автомобильную технику
18.08.2008
Шестая научно-практическая конференция «МИКРОТЕХНОЛОГИИ В АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКЕ»
03.03.2008
Польша заключила с Китаем 10-летний контракт на поставку 150 вертолетов
27.02.2007
КАПО до конца года построит и передаст заказчику три самолета Ту-214 специального назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты