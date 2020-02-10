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Российская газета

Изменят правила: российские подводные беспилотники оценили в США

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В США пришли к выводу, что Россия раньше других стран сможет получить на вооружение атомную подводную лодку-беспилотник.

При этом, как пишет Forbes, российские беспилотные субмарины могут изменить "правила игры".

В публикации отмечается, что Россия уже вкладывается в создание автоматизированных атомных реакторов для подобных дронов. Упоминается, например, беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой и боеголовкой, который, правда, не может выполнять все функции обычной подводной лодки, а является оружием, отправляемым в сторону противника для нанесения удара.

Forbes рассказывает также об автономном реакторе, предназначенном для длительной работы под водой и льдами. Этот атомный турбинный генератор должен обеспечивать энергией подводную инфраструктуру. Но российские конструкторы уже предлагают использовать его на подлодках.

"Таким образом, Россия могла бы объединить атомные генераторы с технологией беспилотников, чтобы создать первую в мире атомную подводную лодку - дрон с ядерной установкой", - говорится в материале.

Отсутствие экипажа в этом случае позволит высвободить больше полезного пространства и снизить потребность в электричестве, ведь, как отмечают эксперты, более 30 процентов электроэнергии субмарины уходит на поддержание системы жизнеобеспечения, освещение и хранение замороженных продуктов. Для подлодки-беспилотника все это не нужно.

Forbes пишет, что возможности применения атомной субмарины-дрона будут все же несколько ограниченными, зато к ее преимуществам можно отнести длительное время работы при отсутствии неисправностей, относительно невысокую стоимость и возможность при необходимости использовать подводный дрон в качестве расходного материала. К тому же атомный беспилотный аппарат окажется мощнее самых крупных неатомных аналогов.

Автор материала признает, что западные страны пока располагают реакторами, которые рассчитаны только на обитаемые субмарины, а для подводных дронов нужно создавать принципиально новые разработки. Для этого необходимо выделить соответствующее финансирование, кадры и решить возможные экологические проблемы.

Необслуживаемые ядерные реакторы на автономных подводных лодках можно будет увидеть на российском флоте задолго до появления их у какой-либо западной державы, резюмирует Forbes.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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