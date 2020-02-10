Три дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили полеты в Арктике

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Три дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В ходе проведения полетов экипажи трех дальних противолодочных самолетов Ту-142 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали задачи по предназначению - поиск и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска", - сообщили в пресс-службе.

"Полеты проводились над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и Баренцева моря", - добавили в пресс-службе.

Взлет и посадка были проведены на аэродроме Кипелово (Вологодская область). Длительность полета составила 9 часов.

В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки сообщали о том, что они идентифицировали российские самолеты, "вошедшие в канадскую опознавательную зону ПВО". "Наши противники продолжают бряцать своими системами вооружений дальнего действия и демонстрировать все более агрессивные усилия, включающие подлеты к Соединенным Штатам и Канаде", - заявил командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси.

1 февраля полет над акваторией Баренцева и Норвежского морей выполнили два стратегических ракетоносца Ту-160.