Т-90С «полетал» в Индии

Индийский Т-90С Bhishma на международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений, проходящей в Индии, в ходе показательных выступлений совершал прыжки на несколько метров в высоту, подтвердив тем самым прозвище «летающего танка». Снимки с мероприятия доступны в Twitter.

В феврале в сети появился снимок танка Т-90 Сирийской арабской армии с поврежденным комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора-1».

Ранее в интернете выложили ролик, в котором в танк Т-72М1 Adra попала ракета, предположительно, «Конкурс».