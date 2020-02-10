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Lenta.ru

Т-90С «полетал» в Индии

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Источник изображения: Фото: @VinodDX9

Индийский Т-90С Bhishma на международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений, проходящей в Индии, в ходе показательных выступлений совершал прыжки на несколько метров в высоту, подтвердив тем самым прозвище «летающего танка». Снимки с мероприятия доступны в Twitter.

В феврале в сети появился снимок танка Т-90 Сирийской арабской армии с поврежденным комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора-1».

Ранее в интернете выложили ролик, в котором в танк Т-72М1 Adra попала ракета, предположительно, «Конкурс».

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Страны
Индия
Сирия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
ИТ
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