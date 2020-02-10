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Военно-промышленный курьер

МДКВП «Евгений Кочешков» зажег «Огонь» над Балтикой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малому десантному кораблю на воздушной подушке Балтийского флота пришлось дать отпор на воде и в воздухе.

Во время выхода в море экипаж корабля, отражая нападение, произвел артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 140-мм пусковых установок системы «Огонь» (морской аналог системы залпового огня типа «Град») по специальному буйковому полю, имитирующему береговую батарею, а также из 30-мм автоматических установок АК-630 по мишеням, имитирующим авиацию.

Все назначенные цели были успешно поражены, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Стрельбы выполнялись в рамках отработки элементов курсовой задачи, которая предусматривает действия одиночного корабля в море.

«Евгений Кочешков» и однотипный с ним МДКВП «Мордовия» стоят на вооружении БФ и являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. МДКВП проекта 12322 «Зубр» предназначены для приема и высадки морских десантов с боевой техникой, а также огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки могут передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-630 Ласка
Зубр
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
12322 Зубр
БФ
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