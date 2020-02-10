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Пилот Су-34 по приборам видит сквозь густую облачность

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/Минобороны РФ

Российские бомбардировщики летают в сложных метеоусловиях в любое время суток

Полетные задания при девятибалльной облачности и в полной темноте, ориентируясь только по показаниям навигационного оборудования самолетов, выполнили летчики бомбардировщиков Су-34 в Челябинской области, сообщает 7 февраля российское Министерство обороны.

Видео успешно проведенных дневных и ночных полетов экипажей при сложных метеоусловиях размещено на сайте военного ведомства.

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 (изделие «Т-10В», по кодификации НАТО – «Fullback»/«Защитник») по своим боевым возможностям относится к поколению 4++. Он способен, благодаря своим высоким характеристикам, выполнять поставленные задачи даже без прикрытия и вести самостоятельный маневренный бой. Радиолокационная станция поддерживает одновременное сопровождение до 10 целей и обстрел до 4 объектов, а также способствует наведению ракет класса «воздух-воздух» путем подсветки, обеспечивает выдачу первоначальных координат для ракет ближнего боя с инфракрасной (тепловой) головкой самонаведения. БРЭО позволяет выходить на цель автоматически, используя средства спутникового наведения. В условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы Су-34 обеспечивает оборону и может наносить удары по вражеским наземным целям в оперативной и тактической глубине, находить заминированные участки в акваториях. При производстве самолета применяются композитные материалы и снижение уровня отражения радиолокационных волн происходит за счет радиопоглощающих покрытий.

Действовать днем и ночью при любых метеорологических условиях позволяют приборы, а полет происходит «вслепую», то есть только по показаниям, отражающим горизонтальны ли крылья самолета, или они наклонены на некоторый угол к горизонту. Определить угол наклона воздушного судна позволяет авиагоризонт, а вариометр показывает скорость изменения высоты полета. При обычном полете со зрительной ориентировкой пилот может сохранять равновесие, сверяясь в том числе визуально с линией горизонта. Летая только по приборам, точный расчет, где находится самолет, ведется по счислению пути и прочим приемам аэронавигации. Это требует больших тренировок, знаний и опыта, кроме того, для работы с такой сложной техникой требуются соответствующие индивидуальные качества летчиков.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разработан ОКБ «Сухого» (входит в Объединенную Авиастроительную Корпорацию (ОАК) Госкорпорации «Ростех»), и серийно выпускается на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, входящим в холдинг «Сухой», на вооружение самолет поставлен в 2014 году. По информации СМИ, для производства всей российской авиации планируется объединение компании «Сухой» и «МиГ».

Из-за увеличенной и приплюснутой носовой части Су-34, его называют «Утенок». Самолет рассчитан на экипаж из 2-х человек, а расширенная часть кабины позволяет находиться рядом, максимальная эксплуатационная перегрузка может достигать +7G. Скорость на большой высоте - 1900 км/час или 1,8 М. Практический потолок – 17000 м.

Длина машины – 23,3 м, размах крыла – 14,7 м, максимальная взлетная масса 39000 кг. Силовая установка Су-34 – два турбореактивных двухконтурных двигателя ТРДД АЛ-31 Ф-М1. Вооружение – 30-мм пушка ГШ-30-1, максимальная боевая нагрузка 4000 кг при полной загрузке топливом, наибольшая дальность применяемых боеприпасов достигает 250 км.

Су-34 были задействованы во время военной операции в Сирии в составе авиационной группы ВКС России, сформированной решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, и наносили высокоточные удары по линиям коммуникаций, штабам и арсеналам террористического государства ИГИЛ, запрещенного в РФ.


Ирина Дронина

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