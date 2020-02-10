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Известия.ru

Замглавкома ВМФ РФ и министр обороны Вьетнама обсудили перспективы сотрудничества

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Vadim Savitsky/Russian Defence Ministry/mil.ru

Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Нго Суан Лить обсудил с заместителем главнокомандующего ВМФ России вице-адмиралом Владимиром Касатоновым развитие военно-морского сотрудничества на встрече в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Особо отмечен уровень взаимодействия, достигнутый в ходе состоявшихся в декабре 2019 года первых совместных военно-морских учений по оказанию помощи аварийной подводной лодке», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Отмечается, что в России в интересах Вьетнама построены шесть подводных лодок проекта 636.1, являющихся носителями крылатых ракет Club-S.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил на встрече со своим вьетнамским коллегой Нго Суан Литем вопросы военного сотрудничества.

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Club-S
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Шойгу Сергей
Проекты
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877 Палтус
Военные учения
Калибр КР
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