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США захотели новую боевую машину за полтора бюджета Минобороны России

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Источник изображения: Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress.com

Армия США объявила о возобновлении конкурса на создание новой боевой бронированной машины, которая должна будет заменить в войсках боевую машину пехоты (БМП) M2 Bradley. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость программы оценивается в 45 миллиардов долларов. Это почти в полтора раза больше, чем расходная часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,66 миллиарда долларов по курсу на 7 февраля).

Проведение конкурса было свернуто в январе текущего года после того, как военные признали, что их изначальные требования были завышенными. К тендеру был допущен только один участник — корпорация General Dynamics, две другие компании — Raytheon и Rheinmetall AG — дисквалифицировали, а BAE Systems выбыла из конкурса еще до подачи заявки. По словам министра Армии США Райана Маккарти, важно вернуть в программу здоровую конкуренцию.

Военные уведомили Конгресс США и представителей отрасли о перезапуске тендера, но когда начнется сбор заявок, не уточняется.

БМП M2 Bradley поступила на вооружение Армии США в 1981 году. Машина вооружена 25-миллиметровой автоматической пушкой и может оснащаться противотанковым ракетным комплексом TOW. Применялась американскими военными в войнах в Персидском заливе, Афганистане и в Ираке. По данным из открытых источников, в ходе операции «Буря в пустыне» M2 Bradley уничтожили больше техники иракской армии, чем танки Abrams.

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Страны
Афганистан
Ирак
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США
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
M1 Abrams
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Raytheon
Rheinmetall
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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