В США опасаются, что Китай отключит их от интернета

Генеральный прокурор США Уильям Барр убежден, что развитие в КНР технологии 5G угрожает международной безопасности.

«Если промышленный интернет станет зависимым от китайских технологий, Пекин получит возможность отключать целые страны от оборудования, необходимого для их потребителей и индустрии», – подчеркнул Барр. Он считает, что Соединенным Штатам для борьбы с доминированием Китая необходимо объединить усилия с компаниями Nokia (Финляндия) и Ericsson (Швеция), поскольку только они «сейчас могут соревноваться с Huawei».

Заявление генпрокурора размещено на сайте американского Министерства юстиции.

Напомним, что Huawei начала выпуск мобильных устройств, в которых нет ни одного компонента, произведенного в США. Компания находится под санкциями Вашингтона с мая 2019 года.