Войти
Военно-промышленный курьер

В США опасаются, что Китай отключит их от интернета

362
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Генеральный прокурор США Уильям Барр убежден, что развитие в КНР технологии 5G угрожает международной безопасности.

«Если промышленный интернет станет зависимым от китайских технологий, Пекин получит возможность отключать целые страны от оборудования, необходимого для их потребителей и индустрии», – подчеркнул Барр. Он считает, что Соединенным Штатам для борьбы с доминированием Китая необходимо объединить усилия с компаниями Nokia (Финляндия) и Ericsson (Швеция), поскольку только они «сейчас могут соревноваться с Huawei».

Заявление генпрокурора размещено на сайте американского Министерства юстиции.

Напомним, что Huawei начала выпуск мобильных устройств, в которых нет ни одного компонента, произведенного в США. Компания находится под санкциями Вашингтона с мая 2019 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Финляндия
Швеция
Проекты
ИТ
Похожие новости
10.02.2020
Доминирование Китая в технологиях 5G станет всемирной угрозой - генпрокурор США
28.02.2018
Конструктивная вражда
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
10.04.2017
Гибридная война становится новой формой межгосударственного противоборства
16.05.2014
В ЮАР опубликованы данные об экспорте/импорте вооружений по итогам 2013 года
05.02.2013
Сколково в рейтинге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты