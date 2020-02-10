Новые эпизоды: замначальника Генштаба могут отправить под арест

ФСБ вновь задержала замначальника Генштаба по делу о 6,7 млрд рублей

В Москве по делу о хищении при исполнении госзаказа задержали заместителя начальника Генштаба - начальника главного управления связи Вооруженных сил, генерал-полковника Халила Арсланова. Общая сумма причиненного им ущерба оценивается почти в 6,7 млрд рублей. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте военного на два месяца.

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали в Москве заместителя начальника Генштаба - начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ». Как отмечает издание, это произошло утром 7 февраля.

Сначала генерала отправили к следователю главного военного следственного управления, а впоследствии отвезли в 235-й гарнизонный военный суд. Там будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте Арсланова на два месяца. Ранее он содержался под подпиской о невыезде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, генерал-полковника доставили на допрос к следователю по новым эпизодам уголовного дела о хищениях в «Воентелекоме».

Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества 21 января. Как передавал ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала в суде, общая сумма причиненного им ущерба оценивается почти в 6,7 млрд рублей.

Уголовное дело о хищении средств при заключении госконтрактов на сервисное обслуживание и ремонт специальной военной техники было возбуждено в августе 2013 года. Основанием для этого стали материалы проверки, полученные из Главной военной прокуратуры. Общая сумма ущерба по нему оценивается в 460 млн рублей.

По версии следствия, экс-глава компании «Воентелеком» Александр Давыдов вместе с сообщниками использовал различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения двойной платы за оказание услуг при заключении контрактов с Минобороны РФ.

Всем фигурантам дела вменяют в вину мошенничество при реализации госконтрактов с военным ведомством на поставки радиотехники и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.

Арсланову предъявили обвинение по этому делу в октябре 2019 года.

В конце того же года суд арестовал имущество замглавы Генштаба - земельные участки и объекты недвижимости на несколько миллионов рублей, передавало ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вскоре Арсланов обжаловал это решение.

Позже во Втором апелляционном суде, где слушалась жалоба на арест его имущества, агентству сообщили, что Минобороны отозвало иск к генерал-полковнику о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей. В суде отметили, что решение в подаче нового иска руководство оборонного ведомства примет позже.

В итоге Второй окружной военный суд все же признал законным арест земельного участка и дома Арсланова. «Суд постановил признать законным решение об аресте земельного участка и дома Арсланова, который расположен в подмосковных Липках под Красногорском, произведенном в рамках уголовного дела о мошенничестве», - объявил судья.

В августе 2018 года по обвинению в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи, по которой ее необходимо было перевести с аналоговой на цифровую, арестовали экс-главу 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александра Оглоблина, который во взаимоотношениях с «Воентелекомом» выступал от имени заказчика со стороны Минобороны. По версии следствия, через структуры компании он организовал поставку маршрутизаторов по завышенным ценам.

Спустя более года Оглоблин вышел из СИЗО и дал показания на Арсланова, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Оглоблин заключил сделку со следствием, условием которой была дача показаний на других фигурантов дела. В частности, он дал показания на Арсланова, благодаря которым последнему недавно предъявили обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). После этого Оглоблина выпустили из следственного изолятора, мотивировав это тем, что истек предельный срок его пребывания под стражей», - уточнил собеседник агентства.

Но в итоге 3 февраля 2020 года он в присутствии адвокатов и следователей признался, что оговорил Арсланова, передавал Telegram-канал «112». По словам Оглоблина, он дал показания против генерал-полковника под давлением.

Он рассказал, что к нему в СИЗО пришел следователь по делу «Воентелекома» и неизвестный человек, который представился сотрудником ФСБ. Они предложили ему рассказать об известных ему эпизодах преступной деятельности Арсланова, а если их нет, то «придумать» взамен свободы.

Сам замглавы Генштаба прошел исследование на полиграфе. Оно показало, что у обвиняемого не было умысла на совершение вменяемых ему преступлений.

Кристина Сизова