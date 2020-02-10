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ТАСС

Вице-премьер Борисов проверил работу дизайн-центра в военном технополисе "Эра"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Лаборатории дизайн-центра занимают площадь в 2 тыс. кв. м. На площадке работают восемь предприятий, которые занимаются производством микроэлектроники, разработками в области систем искусственного интеллекта и дизайном миниэлектронного оборудования для систем вооружения

АНАПА, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов проинспектировал дизайн-центр по разработке микроэлектроники, созданный в технополисе Минобороны РФ "Эра" по его поручению.

"В этих центрах совместно с ведущими предприятиями нашей страны ведутся работы по проектированию изделий отечественной микроэлектроники, сборке и тестированию печатных плат, расширению возможностей вычислителей, решению задач по хранению, передаче и обработке информации, а также исследования и испытания изделий в центре компетенций", - сказал Борисов, выступая на заседании совета военного технополиса.

Он также анонсировал проведение на базе "Эры" в июле "правительственной недели", в которой примут участие ведущие предприятия ОПК, научные институты и вузы.

Лаборатории дизайн-центра расположились на трех этажах и занимают площадь в 2 тыс. кв. м. Этого достаточно для работы 10 компаний общей численностью 150 человек.

Работа дизайн-центра

Как рассказал начальник технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский во время презентации центра Борисову, сейчас на площадке работают восемь предприятий, которые занимаются дизайном и производством микроэлектроники, разработками в области систем искусственного интеллекта, дизайном миниэлектронного оборудования для систем вооружения, разработкой ускорителей нейросетей и производством аппаратуры, работающей в СВЧ-диапазоне.

Развиваются новые направления деятельности. "Создан первый центр компетенций по радиофотонике", - сказал Ивановский.

Представитель лаборатории МГУ в свою очередь предложил вице-премьеру оснастить лаборатории технопарка оборудованием для подготовки специалистов в области квантовых вычислений. "Почему бы нет", - ответил Борисов.

В поездке вице-премьера сопровождал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Цаликов Руслан
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